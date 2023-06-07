بيان من برشلونة بشأن عدم عودة ميسي وانتقاله إلى إنتر ميامي

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 23:47

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة

أصدر برشلونة اليوم الأربعاء بيانا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل عدم عودة قائده السابق ليونيل ميسي للفريق واختياره الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

برشلونة

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

في يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري خورخي ميسي واليد ليونيل وممثله أخبر رئيس برشلونة خوان لابورتا بقرار ليونيل بالانتقال إلى إنتر ميامي.

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وذلك على الرغم من تقدم برشلونة بعرض في ضوء رغبة برشلونة وليونيل أن يرتدي قميص البلوجرانا مجددا.

تفهم لابورتا واحترم قرار ميسي برغبته في المنافسة في مسابقة بمتطلبات أقل بعيدا عن الأضواء والضغط الذي كان يتعرض له على مدار السنوات الماضية.

اتفق لابورتا وخورخي ميسي على العمل معا للترويج لحفل تكريم للاعب كرة قدم كان ومازال وسيظل محبوبا من قبل برشلونة.

وأعلن ميسي رسميا انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي في حوار مطول وشرح خلاله سبب عدم عودته لبرشلونة. (اقرأ الحوار)

والآن يملك ميسي عقد مربح مدى الحياة في الدوري الأمريكي على طريقة مالك النادي ديفيد بيكام. (طالع التفاصيل)

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