ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام

في الوقت الذي رفض فيه ليونيل ميسي عرض الهلال السعودي الملياري أو العودة إلى برشلونة في نهاية حالمة لعشاقه، أصبح بطل العالم أقرب من الانتقال صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : لاعب حر إنتر ميامي

ربما رفض العودة لبرشلونة يكون مرتبطا بالمشاكل المادية الخاصة بالنادي، لكن من يرفض عقدا تكلفته مليار دولار لمدة موسمين فقط في المملكة العربية السعودية؟

ليونيل ميسي فضّل الانتقال لـ إنتر ميامي والسبب ربما يكون عقد مُربح مدى الحياة كما ديفيد بيكام مالك النادي الأمريكية ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق.

في تقرير لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة "قالت عدة مصادر مطلعة على المناقشات إن صفقة ميسي ستشمل على الأرجح خيار شراء نسبة مئوية من فريق الدوري الأمريكي عند اعتزاله".

وأوضح التقرير "سيكون هذا على الأقل شبيها بعقد ديفيد بيكام، والذي منحه خيار شراء فريق في الدوري الأمريكي مقابل 25 مليون دولار. أصبح هذا الخيار في النهاية إنتر ميامي".

ماذا حدث لبيكام في 2007 وربما يحاول ميسي السير خطاه؟

في 2007 فاجأ بيكام الجميع وعقب نهاية تعاقده مع ريال مدريد انضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكية في صفقة مدوية.

لكن البعض تسائل لماذا انتقل بيكام إلى أمريكا في ذلك الوقت خاصة مع تخفيض راتبه بنسبة 70%.

وقّع بيكام على عقده مع جالاكسي لمدة 5 سنوات براتب يصل لـ 6.5 مليون دولار بعدما كان يتقاضى 20 مليون دولار في الموسم الواحد.

لكن الإنجليزي البالغ حينها حصل على امتيازات أخرى جلبت له ما يزيد عن 500 مليون دولار.

بحسب تقرير لـ جو بالومينيو صحفي مهتم بالاقتصاد الرياضي أوضح قائلا: "تفاوض بيكام على نسبة مئوية من جميع إيرادات الفريق كجزء من عقده في لوس أنجلوس، وشمل ذلك كل شيء من البضائع والتذاكر والرعاية، وصولا إلى النقانق والجعة التي تباع في المباريات، أدى ذلك بشكل كبير إلى زيادة أرباحه الإجمالية".

بعد هذه المفاوضات، وصل ربح بيكام خلال 5 مواسم لـ 255 مليون دولار وهو ما يعني 50 مليون دولار في الموسم الواحد كأعلى راتب في العالم بين 2007 و2012 في ذلك التوقيت.

هل أدركت أن راتب بيكام في أوروبا تحول من 20 لـ 50 مليون دولار في أمريكا؟

النقطة الأهم وهي المستقبل للفتى الإنجليزي المدلل كانت عقب اعتزاله.

حصل بيكام على حق الحصول على نادٍ في الدوري الأمريكي مقابل 25 مليون دولار فقط في أي وقت يفضل خلاله إنشاء نادٍ.

في وقت انضمام بيكام للدوري الأمريكي انضم نادي تورنتو للمنافسة مقابل 10 مليون دولار.

لكن بفضل الإنجليزي نما الدوري الأمريكي بشكل ضخم للغاية لدرجة ارتفاع حقوق البث من 8 مليون دولار لـ 250 مليون دولار وهو ما يعني زيادة بنسبة 3000%.

في السنوات الـ 5 الماضية انضم أكثر من فريق جديد للدوري الأمريكي آخرهم شارلوت مقابل 325 مليون دولار، ومن قبله سان لويس بـ 250 مليون دولار على سبيل المثال.

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بيكام شارك في الدوري الأمريكي عام 2020 لأول مرة بقيمة 25 مليون دولار فقط وسط هذه الأرقام.

ومع مشاركته أصبح النادي ضمن أكبر 10 أندية من حيث القيمة في الدوري الأمريكي مقابل 585 مليون دولار.

التقارير تشير إلى أنه مع انتقال ليونيل ميسي ستزيد قيمة النادي لتصل إلى مليار دولار أمريكي.

وأخيرا بحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك" سيكون ميسي قد ضمن مكسبا مستقبليا كبيهام لكن حينها ربما لن يكون بالملايين بل بالمليارات.