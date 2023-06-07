في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع شتي ويحيى جبران

ترددت أنباء عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع الثنائي، المغربي يحيى جبران والجزائري إلياس شتي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كل ما يقال عن مفاوضات الزمالك مع لاعبين أمثال يحيى جبران، وإلياس شتي لم يتعد كونه ترشيحات من وكلاء لاعبين والتفكير فيها مؤجل لوقت لاحق.

ويعد الهدف الرئيسي لنادي الزمالك في الوقت الحالي هو تدبير مبلغ 1.5 مليون دولار لحل أزمة إيقاف القيد.

جبران صاحب الـ31 عاما يلعب في صفوف الوداد منذ يناير 2019 وتوج مع الفريق المغربي بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل لا يرتبط إلياس شتي لاعب الترجي السابق بأي فريق منذ فسخ تعاقده مع أنجيه الفرنسي في شهر مايو الماضي.

كما علم FilGoal.com أن اللجنة الفنية لنادي الزمالك ستعقد اجتماعا لمناقشة ملف عودة اللاعبين المعارين لصفوف الفريق.

ويلعب كل حسام أشرف وأسامة فيصل وحمدي علاء في صفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة من الزمالك.

وكذلك يلعب محمود عهلاء معارا للاتحاد ويوسف إبراهيم "اوباما" للحزم السعودي وأحمد عيد مع نادي إنبي.

أزمة القيد

ينتظر نادي الزمالك وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن عقوبة قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.

شيكابالا كان قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في يناير 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك في صيف 2015.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق: "إيقاف الزمالك عن القيد لفترتين بسبب شيكابالا؟ الأمر مشابه لما حدث مع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق. سيتم رفع العقوبة بمجرد تسديد المبلغ المطلوب".

وأضاف "نعمل على توفير المبلغ وقيمته مليون ونصف المليون دولار، وحل الأزمة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية".

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق صدورحكم نهائي بضرورة دفع الزمالك 500 ألف دولار للنادي البرتغالي بجانب فائدة 10% عن كل عام.

كما أقرت المحكمة الرياضية الدولية بأحقية نادي سبورتنج لشبونة بقيمة غرامة التخلف عن السداد والمقدرة بـ 400 ألف دولار ليصل الإجمالي إلى مليون ونصف المليون دولار.

الزمالك سبق وأن تعرض للحرمان من القيد لـ3 فترات بسبب حقوق رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري. (طالع التفاصيل)

وتم رفع العقوبة بعدما سدد الزمالك مبلغ 838 ألف جنيه مصري بالإضافة للفائدة.