مصدر من الزمالك يرد عبر في الجول على إيقاف القيد بسبب سيف الجزيري

الجمعة، 03 مارس 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك - فلامبو

رد مصدر من الزمالك على إيقاف النادي من القيد لـ3 فترات مقبلة بسبب حقوق رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "إيقاف القيد بسبب حقوق رعاية سيف الجزيري؟ المبلغ بسيط وسيتم تسوية الأمور ودفعه قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وعلم ـFilGoal.com أن قيمة حقوق الرعاية المستحقة على نادي الزمالك في صفقة انتقال سيف الجزيري من المقاولون العرب تساوي 838 ألف جنيه مصري ما يعادل 5% من قيمة صفقة انتقال اللاعب.

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ماذا حدث؟

في شهر سبتمبر الماضي أرسلت لجنة فض المنازعات في فيفا خطابا للزمالك يرغب في معرفة كيفية انضمام الجزيري لصفوفه من المقاولون لاحتساب حق رعايته.

جاء ذلك بعدما انضم الجزيري إلى الزمالك قادما من المقاولون معارا قبل تحويله لانتقال نهائي.

فيما قال سليم بولصنام محامي الإفريقي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنصف النادي التونسي بعد حصوله على حكم بتغريم الزمالك بشأن انتقال سيف الدين الجزيري وحق رعايته.

وتحدث محامي الإفريقي لـFilGoal.com في وقت سابق: "غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي أنصفت الإفريقي بعدما حكمت لصالحنا بحق رعاية الجزيري".

وواصل "جاء ذلك بعد انتقال الجزيري إلى الزمالك من المقاولون العرب بمقابل مادي".

وأردف "سيدفع الزمالك 838 ألف جنيه مصري بالإضافة لفائدة".

وأتم سليم بولصنام حديثه "هذا بالإضافة لتغريم الزمالك 2000 دولار تقاضي يدفعها لفيفا، وإن لم يدفع الزمالك الغرامة خلال 45 يوما سيتم إيقافه من القيد".

وأوضح محامي الإفريقي لـFilGoal.com قرارات لجنة فض المنازعات والتي جاءت كالتالي:

** الموافقة على ادعاء الإفريقي التونسي جزئيا.

** يتعين على الزمالك دفع 838 ألف جنيه مصري كحق رعاية بالإضافة للتالي:

.. 5% فائدة على مبلغ 335 ألف و200 جنيه بداية من 3 مارس 2021 وحتى يوم دفع الغرامة.

.. 5% فائدة على مبلغ 502 ألف و800 جنيه بداية من 15 نوفمبر 2021 وحتى يوم دفع الغرامة.

** رفض أي طلبات أخرى للمدعي.

سيف الدين الجزيري الزمالك
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