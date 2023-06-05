حارس الوداد: أشكر الجمهور الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي

حرص يوسف مطيع حارس مرمى الوداد المغربي على توجيه الشكر لجماهير فريقه التي سافرت إلى القاهرة من أجل مساندة الفريق أمام الأهلي.

وقال يوسف مطيع عبر موقع هسبورت المغربي: "أشكر جمهور الوداد الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي، ومباراة الذهاب تجعلنا نركز جيدا في الإياب".

وأضاف "تمكنا من التسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأهلي، وأشكر اللاعبين على الروح القتالية".

وأتم تصريحاته "أشكر اللاعبين على الروح القتالية وفي الدار البيضاء سنقدم عرض محترم ونحاول إسعاد الجمهور وأن نكون أبطال إفريقيا هذا العام".

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.