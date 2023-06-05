حارس الوداد: أشكر الجمهور الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

يوسف المطيع

حرص يوسف مطيع حارس مرمى الوداد المغربي على توجيه الشكر لجماهير فريقه التي سافرت إلى القاهرة من أجل مساندة الفريق أمام الأهلي.

وقال يوسف مطيع عبر موقع هسبورت المغربي: "أشكر جمهور الوداد الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي، ومباراة الذهاب تجعلنا نركز جيدا في الإياب".

وأضاف "تمكنا من التسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأهلي، وأشكر اللاعبين على الروح القتالية".

أخبار متعلقة:
المترجي: نتيجة الذهاب أمام الأهلي تساعدنا على تحقيق لقب إفريقيا أوناجم: نتيجة ذهاب النهائي أمام الأهلي فخ

وأتم تصريحاته "أشكر اللاعبين على الروح القتالية وفي الدار البيضاء سنقدم عرض محترم ونحاول إسعاد الجمهور وأن نكون أبطال إفريقيا هذا العام".

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا يوسف مطيع
نرشح لكم
المترجي: نتيجة الذهاب أمام الأهلي تساعدنا على تحقيق لقب إفريقيا أوناجم: نتيجة ذهاب النهائي أمام الأهلي فخ مهاجم الوداد: قاتلنا رغم الضغط الذي مارسه جمهور الأهلي علينا قائد الوداد يتحدث عن خسارة ذهاب نهائي الأبطال ضد الأهلي.. وتطلعاته لمباراة الإياب يانكون: مصطفى شوبير لعب وكأن خبرته 100 مباراة.. وهذا ما قلته له كولر: تعيين باملاك للعودة ضد الوداد أمر مقلق.. أتمنى أن يفاجئنا ويكون عادلا مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر مدرب الوداد: حققنا أفضل نتيجة ممكنة والأهلي سيأتي المغرب ليدافع أمامنا
أخر الأخبار
تكريم ميدو ضمن احتفالية مئوية سيلتا فيجو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
حارس الوداد: أشكر الجمهور الذي ساندنا في القاهرة أمام الأهلي 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
المترجي: نتيجة الذهاب أمام الأهلي تساعدنا على تحقيق لقب إفريقيا 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوناجم: نتيجة ذهاب النهائي أمام الأهلي فخ 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
من أجل دخول قائمة أفضل 10 دوريات بالعالم.. السعودية تطلق مشروع تخصيص الأندية ساعة | السعودية
والده: ميسي يريد العودة إلى برشلونة.. إنها أحد خياراتنا ساعة | الدوري الإسباني
دوري NBA - سلسلة النهائي تشتعل مبكرا بفوز هيت على ناجتس في ملعبه 2 ساعة | NBA
هل اقتربت العودة؟ لابورتا يجتمع بوالد ميسي بعد الحصول على موافقة لا ليجا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب