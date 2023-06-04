الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الوداد بثنائية مقلقة في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا

الأحد، 04 يونيو 2023 - 23:05

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف الأهلي الثاني - كهربا

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي.

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

ويعد الفوز 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نتيجة تحدث لأول مرة في تاريخ الأهلي.

وصف المباراة والتشكيل

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شهد تشكيل الأهلي عودة حمدي فتحي للأساسيين، ومشاركة مصطفى شوبير كأساسي في ظل إصابة محمد الشناوي وعودة علي لطفي للتو من الإصابة.

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وبدأ الأهلي المباراة بضغط قوي ومحاولات للتسجيل مبكرا وسقط حسين الشحات داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 9 وطالب الأحمر باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وتوغل بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء من ناحية اليسار وأرسل عرضية أرضية أبعدها دفاع الوداد في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى كهربا.

وأهدر محمود كهربا أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول في الدقيقة 19 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وأمام المرمى لكنه سدد في يد الحارس يوسف مطيع.

وحصل كهربا على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 تقدم علي معلول لتسديدها.

وسدد معلول المخالفة لتصطدم في الحائط البشري ويحتسب الحكم الليبي معتز إبراهيم ركلة جزاء للأهلي.

ولكن بعد توقف اللعب ذهب الحكم لمراجعة اللعبة وعاد وألغى ركلة الجزاء بعدما تأكد من عدم وجود لمسة يد.

ومن جديد طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعد خطف الكرة من دفاع الوداد وسقوط حسين الشحات بعد تدخل من جلال داودي، لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

تألق شوبير

وتألق مصطفى شوبير ومنع فرصة الهدف الأول للوداد من أمام أيمن الحسوني الذي واجه المرمى وسدد بقوة لكن حارس الأهلي تصدى له ببراعة.

هدف في الوقت القاتل

واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وفيها اندفع الأهلي للهجوم بكل قوة في محاولة لإنهاء الشوط متقدما وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة 4 من الوقت الضائع.

ووصلت الكرة إلى حسين الشحات على خط الملعب ليمر أمام ثنائي دفاع الوداد ويرسل عرضية على رأس بيرسي تاو الذي وضع الكرة في شباك يوسف مطيع مسجلا هدف التقدم للأهلي.

وحصل الوداد على مخالفة أمام منطقة الجزاء وتقدم يحيى عطية الله لتسديدها لكن مصطفى شوبير أمسك الكرة بثبات، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

الشوط الثاني بدأ بمحاولات من الوداد ووصلت الكرة إلى زهير المترجي داخل منطقة الجزاء وهو يقف وحيدا لكنه سدد في الشباك الخارجية.

ومرة أخرى سدد أيمن الحسوني كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت جوار قائم مصطفى شوبير حارس الأهلي.

هدف من كهربا

وسجل الأهلي الهدف الثاني في شباك الوداد في الدقيقة 59 بقدم محمود عبد المنعم "كهربا".

وجاء الهدف بعد كرة طويلة من محمد هاني وصلت إلى حسين الشحات في الناحية اليسرى الذي مر بها من الحارس وأعادها إلى كهربا المتمركز أمام المرمى الخالي ليسدد بقوة بين المدافعين في الشباك المغربية مسجلا الهدف الثاني للأحمر.

وعقب الهدف استمر الأهلي في الضغط بقوة محاولات تسجيل الهدف الثالث.

وسدد حسين الشحات كرة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس يوسف مطيع أمسك بها بسهولة.

وأهدر الوداد فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 بتسديدة من يحيى عطية الله، بعدما اصطدمت في القائم ومرت على خط المرمى وخرجت من الملعب.

ومجددا كاد الأهلي أن يسجل الثالث بهجمة مرتدة سريعة وانطلاقة من بيرسي تاو الذي مرر إلى كهربا ليسدد بالقدم اليسرى في يد الحارس.

واستمر مصطفى شوبير في التألق وأنقذ تسديدة قوية من أيوب العلمود من ناحية اليمين.

وطالب فريق الأهلي بطرد يحيى عطية الله لاعب الوداد بعدما تعمد لمس الكرة باليد لتعطيل هجمة مرتدة حمراء في وسط الملعب، لكن الحكم اكتفى ببطاقة صفراء فقط.

هدف للضيوف

ونجح الوداد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 86 عن طريق سيف الدين بوهرة بعد خطأ من دفاع الأهلي في الخروج بالكرة.

وعقب الهدف دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثنائي محمد شريف وأحمد عبد القادر بدلا من الشحات وكهربا.

ولم تسفر محاولات الأهلي في الدقائق المتبقية عن الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف.

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