المترجي: نتيجة الذهاب أمام الأهلي تساعدنا على تحقيق لقب إفريقيا

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

زهير المترجي يسجل ويحتفل بهدف الوداد ضد الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

يرى زهير المترجي لاعب الوداد المغربي أن الهدف الذي سجله فريقه أمام الأهلي سيجعل مباراة العودة بينهما في نهائي إفريقيا أكثر راحة.

وقال المترجي عبر موقع هسبورت المغربي: "الهدف الذي سجلناه في القاهرة يجعلنا نلعب بشكل مريح في الدار البيضاء".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهودهم خلال مباراة الأهلي".

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وأتم تصريحاته "نعد الجمهور أننا سنعطي كل ما لدينا ونتيجة مباراة الذهاب سوف تساعدنا على تحقيق اللقب".

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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