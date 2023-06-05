كولر: تعيين باملاك للعودة ضد الوداد أمر مقلق.. أتمنى أن يفاجئنا ويكون عادلا

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 00:22

كتب : عمرو عبد المنعم

الحكم باملاك تيسيما - محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

انتقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.

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وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "تعيين باملاك تيسيما لمواجهة العودة ضد الوداد شيء مزعج ومقلق جدا خاصة أنها آخر مباراة وسيعتزل بعدها".

وأضاف "هذا الحكم لن يكون أمامه أي التزامات أو مسؤوليات عقب نهاية المباراة، لكننا نتمنى أن يفاجئنا هذا الحكم بتحكيم عادل".

وانتقد كولر الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي تولى إدارة مباراة الذهاب.

وتحدث كولر قائلا: "أنا في قمة الغضب من قرارات التحكيم، شاهدت كل اللقطات عقب المباراة، أولا لنا ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس بعد دهس قدم لاعبنا داخل منطقة الجزاء".

وتعجب قائلا "لا أعرف كيف لحكم ألا يشاهد هذه اللعبة وأن يسأل غرفة الفيديو عليها، هل طبيعي ألا يشاهدها الثنائي؟".

وأكمل "بالنسبة لي تعمد مسك الكرة باليد من لاعب الوداد حالة أخرجتني عن شعوري، لدينا لاعبان في موقف الانفراد بالمرمى من منتصف الملعب واللاعب تعمد مسك الكرة بيده وفي أي قارة وفي أي دوري وفي أي كوكب آخر يحصل على اللاعب على طرد لكن الحكم أشهر بطاقة صفراء فقط والفيديو لم يقول له أي شيء".

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