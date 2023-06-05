مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 00:04

كتب : عمرو عبد المنعم

مارسيل كولر - الأهلي

انفجر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غاضبا عقب مباراة فريقه أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أنا في قمة الغضب من قرارات التحكيم، شاهدت كل اللقطات عقب المباراة، أولا لنا ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس بعد دهس قدم لاعبنا داخل منطقة الجزاء".

وأضاف "لا أعرف كيف لحكم ألا يشاهد هذه اللعبة وأن يسأل غرفة الفيديو عليها، هل طبيعي ألا يشاهدها الثنائي؟".

وأكمل "بالنسبة لي تعمد مسك الكرة باليد من لاعب الوداد حالة أخرجتني عن شعوري، لدينا لاعبان في موقف الانفراد بالمرمى من منتصف الملعب واللاعب تعمد مسك الكرة بيده وفي أي قارة وفي أي دوري وفي أي كوكب آخر يحصل على اللاعب على طرد لكن الحكم أشهر بطاقة صفراء فقط والفيديو لم يقول له أي شيء".

وعن المباراة قال: "نهائي دوري الأبطال يعني أن أفضل فريقين في القارة وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من البطولة، ونحن لا نلعب ضد أنفسنا".

وأوضح "كنت متوقع أن يكون هناك ندية من الوداد ولكن بالتأكيد النتيجة كانت لتتغير تماما بسبب الحكم الذي غير مسار المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء وعدم طرد لاعب الوداد وهذه أشياء تقلب النتيجة تماما".

وأردف "في النهاية نحن فزنا بالمباراة ولم نخسر، لدي يقين أننا قادرون على التسجيل في المغرب ونحن سعداء بالفوز".

وعن هدف الوداد قال: "هذه ليست التعليمات التي منحها الجهاز الفني للاعبين، كانت هناك قرارات متسرعة وركض للأمام أكثر وعدم الاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب وهذا السبب في الهدف وليس تأخير التبديلات".

وواصل "سوف أعود للمنزل لتناول العشاء وبعد أن أصبح هادئا سأرتب أفكاري أولا وأشاهد المباراة من جديد وبعدها نبدأ وضع خطة للإعداد لمباراة العودة".

وأتم تصريحاته "ليس من حق مدرب المنافس أن يتحدث عن طريقتنا وفريقينا ولن أعلق على تصريحاته".

الأهلي كولر
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