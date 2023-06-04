مدرب الوداد: حققنا أفضل نتيجة ممكنة والأهلي سيأتي المغرب ليدافع أمامنا

الأحد، 04 يونيو 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

هدف الوداد

يرى سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد المغربي أن فريقه قدم أفضل نيتجة ممكنة أمام الأهلي في ذهاب نهائي إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

لينتظر الفريقين حسم اللقب في مباراة العودة التي تقام الأحد المقبل في استاد مركب محم الخامس في الدار البيضاء.

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ثنائية الأهلي سجلها بيرسي تاو وكهربا، بينما جاء هدف الوداد عن طريق سيف الدين بوهرة.

وقال فاندنبروك عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "النتيجة جيدة وأنا سعيد بها وهي أفضل نتيجة ممكنة وبالنسبة لنا قد تكون أفضلية".

وأضاف "بالنسبة لمباراة العودة يجب أن أقول إن الأهلي فريق مميز للغاية من الناحية الفنية ونستطيع أيضا أن نقدم أداء جيد في ملعبنا".

وواصل "مباراة العودة ستكون مفتوحة وحسمها سيكون بالتفاصيل الصغيرة، الأهلي لديه ثقة ونحن أيضا".

وأكمل "الأهلي سيأتي إلى ملعبنا ليدافع ونحن لدينا الثقة للهجوم ونقدر أن نقدم أفضل مما قدمناه اليوم".

وأتم تصريحاته "أقول للجمهور أنكم ستجدون أكثر مما تتوقعوا في مباراة العودة، نحن ندافع عن اللقب وسنحاول تقديم أداء جيد والجمهور يستطيع أن يصنع الفارق معنا".

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