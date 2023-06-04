الكومي: هذه فوائد مواجهة جنوب السودان.. ولذلك لم نواجه البرازيل

الأحد، 04 يونيو 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الكرة عن مباراة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومستقبل منتخب مصر وسر مواجهته لجنوب السودان وديا.

وقال الكومي في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مباراة الأهلي فهو يمثل مصر في مباراته أمام الوداد. الأهلي مصدر لسعادة الشارع المصري، ليس لجماهير الأهلي فقط بل أتمنى أن يفرح كل جماهير الكرة المصرية بفوز الأهلي".

وأوضح "جمال علام رئيس الاتحاد سيتواجد في الاستاد اليوم برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد".

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وعن منتخب مصر قال الكومي: "في رأيي الشخصي لدينا حازم إمام ومحمد بركات المسؤولين، والأمور الفنية متروكة للجهاز الفني بمعاونة إمام وبركات، ولكن كل الأمور الأخرى التي تخص المنتخب تطرح على طاولة اجتماعات الاتحاد".

وأضاف "لدينا مواجهات قوية في الشهر الحالي، سواء لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا، أو للمنتخب الأولمبي الذي نتمنى وصوله إلى أولمبياد باريس 2024".

وبسؤاله عن سبب اختيار لعب مباراة ودية أمام جنوب السودان قال الكومي: "البعض لامنا وقال: أين البرازيل أو المنتخبات القوية؟ كل مرحلة يتم تحديدها بعد أخذ رأي الجهاز الفني".

وأوضح "تصنيف مصر الآن من الخمسة الأوائل في إفريقيا، وبطولة كأس الأمم في الطريق، وبالتالي يجب أن نتحلى ببعض الذكاء".

وواصل الكومي "من الممكن أن نخوض ودية مع البرازيل ونلعب مباراة قوية نفوز فيها أو نخسر، ولكن الآن نحن بحاجة لضمان عدد من النقاط للحفاظ على وضع التصنيف ولنكون على رأس مجموعة ونتجنب مواجهة المنتخبات القوية مبكرا".

واختتم "بالتالي تم اختيار منتخب جنوب السودان أيضا لتجربة بعض اللاعبين الجدد في ظل الراحة السلبية للمحترفين".

وسيلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم 18 يونيو المقبل في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة، في ودية هي الأولى على الإطلاق.

قبلها يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن غينيا ولكلاهما 9 نقاط.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.

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