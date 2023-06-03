مؤتمر مدرب الوداد: الأرقام تدل على قوة الفريقين.. وسامبو سيتواجد ضد الأهلي

أوضح البلجيكي سيفين فاندنبروك المدير الفني لـ الوداد المغربي أن نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال أشبه بنهائي العام الماضي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدا الأحد في استاد القاهرة الدولي.

وقال سيفين فاندنبروك في المؤتمر الصحفي: "أريد توضيح عدد مرات وصول كل فريق للنهائي وهذا يدل على قوتهما، الأهلي أفضل هجوميا بالأرقام، ونحن أفضل دفاعيا".

وأضاف "مروان عطية وعلي معلول ومحمد هاني من أفضل اللاعبين، والجمهور له دور كبير وأرى أن المباراة أشبه بنهائي الموسم الماضي".

وتابع "نحن في غاية الحزن لغياب عبد الله حيمود ويهمنا صحة اللاعب، وثقتي في باقي اللاعبين كبيرة ونحن جاهزون وأعلم بشكل كبير موقف لاعبي فريقي".

وشدد "بولي سامبو مهاجم الفريق سيتواجد، ولم نصرّح أنه سيغيب".

وأكمل "نضع في اعتبارنا فزنا على الأهلي في نهائي 2017 و2022، لكن مباراة الغد مختلفة وكذلك الدوافع".

وتابع "ما حققه منتخب المغرب جزء من الدوافع، لكن الدافع الأكبر هو تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على ملعبنا".

وتوج الوداد بلقب إفريقيا الموسم الماضي بالفوز على الأهلي بنتيجة 2-0.

وسيخوض الأهلي لقاء الإياب يوم الأحد 11 يونيو المقبل في المغرب.