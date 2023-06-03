مؤتمر مدرب الوداد: الأرقام تدل على قوة الفريقين.. وسامبو سيتواجد ضد الأهلي

السبت، 03 يونيو 2023 - 21:16

كتب : أحمد الخولي

سفين فاندنبروك مدرب الوداد

أوضح البلجيكي سيفين فاندنبروك المدير الفني لـ الوداد المغربي أن نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال أشبه بنهائي العام الماضي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدا الأحد في استاد القاهرة الدولي.

وقال سيفين فاندنبروك في المؤتمر الصحفي: "أريد توضيح عدد مرات وصول كل فريق للنهائي وهذا يدل على قوتهما، الأهلي أفضل هجوميا بالأرقام، ونحن أفضل دفاعيا".

أخبار متعلقة:
ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.. الأهلي بالأحمر والوداد يرتدي الأسود عملية جراحية عاجلة للاعب الوداد قبل لقاء الأهلي تقرير مغربي يكشف حقيقة خلاف مدرب الوداد مع نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي مدافع الوداد: سنقدم كل ما لدينا أمام الأهلي لجعل جماهيرنا فخورة

وأضاف "مروان عطية وعلي معلول ومحمد هاني من أفضل اللاعبين، والجمهور له دور كبير وأرى أن المباراة أشبه بنهائي الموسم الماضي".

وتابع "نحن في غاية الحزن لغياب عبد الله حيمود ويهمنا صحة اللاعب، وثقتي في باقي اللاعبين كبيرة ونحن جاهزون وأعلم بشكل كبير موقف لاعبي فريقي".

وشدد "بولي سامبو مهاجم الفريق سيتواجد، ولم نصرّح أنه سيغيب".

وأكمل "نضع في اعتبارنا فزنا على الأهلي في نهائي 2017 و2022، لكن مباراة الغد مختلفة وكذلك الدوافع".

وتابع "ما حققه منتخب المغرب جزء من الدوافع، لكن الدافع الأكبر هو تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على ملعبنا".

وتوج الوداد بلقب إفريقيا الموسم الماضي بالفوز على الأهلي بنتيجة 2-0.

وسيخوض الأهلي لقاء الإياب يوم الأحد 11 يونيو المقبل في المغرب.

سيفين فاندنبروك مؤتمر مدرب الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مباشر نهائي الكونفدرالية - اتحاد الجزائر (0)-(1) يانج أفريكانز.. جووووول أول للضيوف مؤتمر يحيى جبران: غياب الشناوي لن يؤثر على تركيزنا أمام الأهلي كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟ مؤتمر هاني: لا يوجد فريق كعبه أعلى على الأهلي.. وإفريقيا تعلم من نحن مؤتمر كولر: حافظنا على الشناوي خوفا من إصابته.. وسيكون جاهزا لعودة نهائي إفريقيا ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.. الأهلي بالأحمر والوداد يرتدي الأسود عملية جراحية عاجلة للاعب الوداد قبل لقاء الأهلي تقرير مغربي يكشف حقيقة خلاف مدرب الوداد مع نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء وينتصر على سموحة بثنائية 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر صراع الهبوط - نانت (0)-(0) أنجيه.. أوكسير (0)-(0)نانت.. هل يبقى رفاق مصطفى محمد؟ 9 دقيقة | المحترفون
جوارديولا بعد لقب كأس الاتحاد: الآن بإمكاننا الحديث عن الثلاثية 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الكونفدرالية - اتحاد الجزائر (0)-(1) يانج أفريكانز.. جووووول أول للضيوف 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
معركة البقاء.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه 49 دقيقة | المحترفون
وداعا صاحب الـ7 كرات ذهبية.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتسجيل وصناعة تريزيجيه.. طرابزون يسحق فريق كوكا في وداعية هامشيك 58 دقيقة | المحترفون
مؤتمر مدرب الوداد: الأرقام تدل على قوة الفريقين.. وسامبو سيتواجد ضد الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد