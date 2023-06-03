الدرع الخيرية 2023 - أرسنال يواجه مانشستر سيتي بطل الثنائية

حقق مانشستر سيتي الثنائية الإنجليزية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتفوق سيتي على أرسنال في الدوري الإنجليزي في الأنفاس الأخيرة من الموسم.

ثم توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وبما أن سيتي حصد الثنائية هذا الموسم فأنه سيلتقي أرسنال وصيف الدوري في مباراة الدرع الخيرية 2023 قبل بداية الموسم المقبل.

وهو ما سبق حدوثه في 2019 عندما التقى سيتي بطل الرباعية مع ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي.

وحينها فاز سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وسبق أن التقى أرسنال وسيتي في الدرع الخيرية من قبل في نسخة 1934 وفاز الجنزر 4-0 وفاز أيضا في نسخة 2014 بنتيجة 3-0.

ويعد مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بلقب المسابقة برصيد 21 لقبا يليه أرسنال وليفربول برصيد 16 لقبا.

وحقق مانشستر سيتي اللقب في 6 مرات سابقة آخرها عام 2019.

وخسر سيتي لقب النسخة الماضية بالخسارة من ليفربول بنتيجة 3-1.

وتقام مباراة الدرع الخيرية قبل بداية الموسم في إنجلترا على ملعب ويمبلي.