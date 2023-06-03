مدافع الوداد: سنقدم كل ما لدينا أمام الأهلي لجعل جماهيرنا فخورة

شدد رضا الجعدي مدافع نادي الوداد على ثقته في قدرات فريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي مساء الأحد منافسه الوداد في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجعدي عبر موقع "البطولة" المغربي: "إنها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا وستكون كبيرة بالطبع. نحن نحضر لهذه المواجهة بشكل جيد رفقة كل مكونات الفريق".

وتابع: "تعلمون أن هنالك مباراة ذهاب وإياب، لكننا سنركز الآن على الاستعداد لهذه المقابلة، لأنه وجب تحقيق بداية جيدة فيها. سنحرص على بذل جهدنا وسنفعل ذلك بهدف العودة إلى الدار البيضاء بوضعية مريحة".

واختتم: "الجو حار قليلا لكن لن يشكل عائقا لنا. الظروف ملائمة، وسنقدم كل ما لدينا لجعل جماهيرنا فخورة".

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد ذلك بأسبوع في مركب محمد الخامس.

ويأمل الأهلي في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له في آخر أربع سنوات.

أما الوداد فيطمح في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.