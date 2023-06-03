مدافع الوداد: سنقدم كل ما لدينا أمام الأهلي لجعل جماهيرنا فخورة

السبت، 03 يونيو 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

شدد رضا الجعدي مدافع نادي الوداد على ثقته في قدرات فريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي مساء الأحد منافسه الوداد في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجعدي عبر موقع "البطولة" المغربي: "إنها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا وستكون كبيرة بالطبع. نحن نحضر لهذه المواجهة بشكل جيد رفقة كل مكونات الفريق".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أعرف أن جماهير سيتي كانت في ظل يونايتد لعقود.. لكننا سنفعل كل شيء لنفوز إبراهيموفيتش عن اعتزاله: أشعر أنني سوبر مان.. ولكن تقرير: الهلال يمنح ماريجا الضوء الأخضر للرحيل كاسيميرو: نعم قلت سأصلح مانشستر يونايتد.. أستمتع كشاب في الـ20 من عمره

وتابع: "تعلمون أن هنالك مباراة ذهاب وإياب، لكننا سنركز الآن على الاستعداد لهذه المقابلة، لأنه وجب تحقيق بداية جيدة فيها. سنحرص على بذل جهدنا وسنفعل ذلك بهدف العودة إلى الدار البيضاء بوضعية مريحة".

واختتم: "الجو حار قليلا لكن لن يشكل عائقا لنا. الظروف ملائمة، وسنقدم كل ما لدينا لجعل جماهيرنا فخورة".

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد ذلك بأسبوع في مركب محمد الخامس.

ويأمل الأهلي في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له في آخر أربع سنوات.

أما الوداد فيطمح في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تقرير مغربي يكشف حقيقة خلاف مدرب الوداد مع نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي خدمة في الجول - أماكن دخول استاد القاهرة لـ نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد يحيى جبران: الحرارة لا تهمنا.. والداودي: لا نخاف من الأهلي مدرب الوداد: النهائي سهل؟ مجنون من يقول ذلك.. وهذا ما سيحدث لو لم نحقق نتيجة إيجابية قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد خبر في الجول - اتجاه لإراحة الشناوي في ذهاب نهائي إفريقيا.. ومفاضلة تحدد البديل نهائي أبطال إفريقيا - قمصان: الأهلي لا يبحث عن الانتقام أمام الوداد مران الأهلي - محاضرة كولر.. والكشف عن ثاني أطراف المؤتمر الصحفي
أخر الأخبار
سبورت: هذا موعد إعلان الهلال ضم ميسي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي يكشف حقيقة خلاف مدرب الوداد مع نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع الوداد: سنقدم كل ما لدينا أمام الأهلي لجعل جماهيرنا فخورة 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: أعرف أن جماهير سيتي كانت في ظل يونايتد لعقود.. لكننا سنفعل كل شيء لنفوز ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيموفيتش عن اعتزاله: أشعر أنني سوبر مان.. ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الهلال يمنح ماريجا الضوء الأخضر للرحيل ساعة | السعودية
كاسيميرو: نعم قلت سأصلح مانشستر يونايتد.. أستمتع كشاب في الـ20 من عمره ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أحمد إسماعيل يقترب من الاتحاد بعد رحيله عن الأهلي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (80) - (65) دوان السنغالي.. الأحمر يتوج ببطولة BAL