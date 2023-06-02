قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد

يغيب محمد الشناوي حارس الأهلي عن قائمة الفريق في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، وتواجد علي لطفي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتمع مع الجهاز المعاون والجهاز الطبي ورجح إبعاده عن مباراة الذهاب.

ويستعرض FilGoal.com قائمة الأهلي لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبدالفتاح.

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية – حسين الشحات - أحمد قندوسي - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

وبذلك يغيب عن قائمة الأهلي في ذهاب النهائي كل من:

محمد الشناوي: الحصول على راحة قبل لقاء الإياب

رامي ربيعة - برونو سافيو - أيمن أشرف - شادي حسين: استبعاد فني

رأفت خليل - محمد فخري - أحمد نبيل "كوكا" - محمد أشرف - مصطفى مخلوف - كريم الدبيس: استبعاد فني

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يعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.