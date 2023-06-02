خبر في الجول - اتجاه لإراحة الشناوي في ذهاب نهائي إفريقيا.. ومفاضلة تحدد البديل

يقترب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق من الغياب عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وكان الحارس الدولي قد تدرب في آخر 4 أيام وأجرى عدة جلسات علاجية، ولكن علم FilGoal.com أن المدير الفني مارسيل كولر اجتمع مع الجهاز المعاون والجهاز الطبي ورجح إبعاده عن مباراة الذهاب.

ويرى كولر أن هناك نسبة مخاطرة بعودة الإصابة، وإن حدث ذلك سيفقد جهود الحارس في الذهاب والإياب.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المدرب السويسري اجتمع مع الشناوي اليوم الجمعة وأخبره إن الإياب في المغرب أكثر حاجة لخبراته.

أما عن مصير المركز في غياب الشناوي المحتمل، فتجري مفاضلة الآن بين علي لطفي العائد مؤخرا من الإصابة ومصطفى شوبير الذي لعب آخر مباراتين، وسيحسم والجهاز الفني قراره بهذا الصدد خلال ساعات.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.