تقرير مغربي: نفاد الحصة الأولى من تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والأهلي

الخميس، 01 يونيو 2023 - 14:00

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

ذكر موقع البطولة المغربي أن تذاكر مباراة الوداد وضيفه الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نفدت بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

أعلنت شركة التنمية المحلية في الدار البيضاء "كازا إيفنت" مساء الأربعاء أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي.

وسارعت الجماهير الراغبة في حضور إياب نهائي دوري الأبطال في شراء التذاكر الخاصة بجميع المناطق، لتنفد بعد ساعات قليلة من طرحها، حسب الموقع المغربي الذي أفاد بعد ذلك بساعات بأن الحصة الأولى من التذاكر فقط هي التي نفدت.

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ويلعب الوداد ضد الأهلي في إياب نهائي إفريقيا يوم 11 يونيو في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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الصورة من موقع البطولة المغربي

ويستقبل الأهلي ضيفه الوداد يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وزارة الرياضة تعلن زيادة عدد جماهير الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الإياب بالمغرب كالآتي:

المدرجات المكشوفة 50 درهم

المدرجات المغطاة 200 درهم

المنصات الشرفية 2000 درهم

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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