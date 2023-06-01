تقرير مغربي: نفاد الحصة الأولى من تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والأهلي

ذكر موقع البطولة المغربي أن تذاكر مباراة الوداد وضيفه الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نفدت بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

أعلنت شركة التنمية المحلية في الدار البيضاء "كازا إيفنت" مساء الأربعاء أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي.

وسارعت الجماهير الراغبة في حضور إياب نهائي دوري الأبطال في شراء التذاكر الخاصة بجميع المناطق، لتنفد بعد ساعات قليلة من طرحها، حسب الموقع المغربي الذي أفاد بعد ذلك بساعات بأن الحصة الأولى من التذاكر فقط هي التي نفدت.

💲أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي في مركب محمد الخامس 🎫 pic.twitter.com/CWDn0ClpYx — FilGoal (@FilGoal) May 31, 2023

ويلعب الوداد ضد الأهلي في إياب نهائي إفريقيا يوم 11 يونيو في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الصورة من موقع البطولة المغربي

ويستقبل الأهلي ضيفه الوداد يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

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وجاءت أسعار تذاكر مباراة الإياب بالمغرب كالآتي:

المدرجات المكشوفة 50 درهم

المدرجات المغطاة 200 درهم

المنصات الشرفية 2000 درهم

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.