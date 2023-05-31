مصيلحي: زوران مستمر مع الاتحاد.. ولا يوجد عرض رسمي من القطبين لضم مابولولو

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - مابولولو

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد على استمرار زوران مانولوفيتش المدير الفني في منصب المدير الفني، وأنه لا يوجد عروضا لضم كريستوفاو مابولولو هداف الدوري المصري.

وعاد مصيلحي لرئاسة الاتحاد بعد أيام من تقدمه باستقالته من رئاسة النادي. (طالع التفاصيل)

وقال مصيلحي عبر أون تايم سبورتس 1: "زوران تقدم باستقالته خلال فترة رحيلي عن النادي، تحدث معي آنذاك وأخبرته أن يستمر لنهاية الموسم وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث، خاصة أنه وقع على عقد لموسم إضافي للاستمرار مع الفريق".

أخبار متعلقة:
محمد مصيلحي يعود لرئاسة الاتحاد السكندري خبر في الجول - اجتماع بين وزير الرياضة ونواب الإسكندرية تمهيدا لتراجع مصيلحي عن الاستقالة زيارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عودة مصيلحي لرئاسة الاتحاد محمد مصيلحي لـ في الجول: استقالتي لا رجعة فيها.. وعودتي شائعات

وأضاف "زوران قدم عملا طيبا مع الفريق واللاعبين ونريد إنهاء الموسم بشكل مناسب يليق بالنادي".

وسبق أن أعلن مجلس النادي في وقت سابق عبر FilGoal.com استمرار المدرب الصربي في منصبه. (طالع التفاصيل)

وعن موقف مابولولو في الصيف المقبل أجاب: "لن نفتح مزادا حوله، لا يوجد أي عرض رسمي للاتحاد لضمه".

وأتم "لم يحدث أي اتصال من القطبين لضمه".

ويتصدر الأنجولي ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا.

محمد مصيلحي الاتحاد في الدوري الدوري المصري مابولولو زوران مانولوفيتش
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد.. القنوات الناقلة مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية مؤتمر النحاس: فرص بقاء طلائع الجيش في الدوري قائمة.. وفرصة فتح الله ارتدت بهدف لـ الزمالك للمرة الثانية في الموسم.. مصطفى شلبي رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك يخطف فوزا متأخرا على طلائع الجيش برأسيتي عبد المجيد ونداي انتهت الدوري المصري - الزمالك (2) (0) طلائع الجيش.. انتصار متأخر تشكيل الزمالك - ظهور فتوح الأول تحت قيادة أوسوريو ضد طلائع الجيش.. ومنسي على الدكة تشكيل طلائع الجيش - جوليوس ووادي يقودان الهجوم ضد الزمالك
أخر الأخبار
قائمة الجزائر - انضمام عوار وعبدلي لأول مرة لمواجهتي أوغندا وتونس 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصيلحي: زوران مستمر مع الاتحاد.. ولا يوجد عرض رسمي من القطبين لضم مابولولو 24 دقيقة | الدوري المصري
متفوقا على أرتيتا وإيدي هاو.. جوارديولا مدرب الموسم بالدوري الإنجليزي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إشبيلية يرد على مورينيو: روما مختلف عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
مارسيال يغيب عن نهائي كأس إنجلترا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج في موعد ناري.. وتكرار لنهائي العام الماضي في سيدات بطولة الجونة ساعة | رياضات أخرى
أهلي جدة يعلن إيقاف قرار منع قيد اللاعبين ساعة | السعودية
الـ23.. جالاتا سراي يتوج بالدوري التركي بعد صراع مع فنربخشه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية