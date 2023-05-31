مصيلحي: زوران مستمر مع الاتحاد.. ولا يوجد عرض رسمي من القطبين لضم مابولولو

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد على استمرار زوران مانولوفيتش المدير الفني في منصب المدير الفني، وأنه لا يوجد عروضا لضم كريستوفاو مابولولو هداف الدوري المصري.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وعاد مصيلحي لرئاسة الاتحاد بعد أيام من تقدمه باستقالته من رئاسة النادي. (طالع التفاصيل)

وقال مصيلحي عبر أون تايم سبورتس 1: "زوران تقدم باستقالته خلال فترة رحيلي عن النادي، تحدث معي آنذاك وأخبرته أن يستمر لنهاية الموسم وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث، خاصة أنه وقع على عقد لموسم إضافي للاستمرار مع الفريق".

وأضاف "زوران قدم عملا طيبا مع الفريق واللاعبين ونريد إنهاء الموسم بشكل مناسب يليق بالنادي".

وسبق أن أعلن مجلس النادي في وقت سابق عبر FilGoal.com استمرار المدرب الصربي في منصبه. (طالع التفاصيل)

وعن موقف مابولولو في الصيف المقبل أجاب: "لن نفتح مزادا حوله، لا يوجد أي عرض رسمي للاتحاد لضمه".

وأتم "لم يحدث أي اتصال من القطبين لضمه".

ويتصدر الأنجولي ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا.