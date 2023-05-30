محمد مصيلحي يعود لرئاسة الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري عودة محمد مصيلحي لممارسة مهامه كرئيس للنادي.

وكان مصيلحي تقدم باستقالته من منصبه بعد خسارة نهائي دوري سوبر السلة للمرة الثالثة على التوالي.

وأشار الاتحاد إلى أن قرار مصيلحي بالعودة لرئاسة النادي جائ عقب اجتماعه مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الشريبف محافظ الإسكندرية.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن وزرير الرياضة عقد اجتماعا مع نواب محافظة الإسكندرية واتفقوا على عقد اجتماع آخر مع محافظ الإسكندرية غدا لتسهيل إجراءات تمويل وبناء الفرع الجديد لنادي الاتحاد وإثناء محمد مصيلحي عن الاستقالة.

وأتى ذلك قبل الاجتماع قبل غدا الأربعاء المقبل وهو نهاية المهلة المتاحة أمام محمد مصيلحي للتراجع عن استقالته.

ومن جانبه أثنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود محمد مصيلحي وأهمية وجوده في منصبه كرئيس لنادي الاتحاد السكندري.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري بيانا رسميا يؤكد تمسكه باستمرار محمد مصيلحي وفي حال إصراره على الاستقالة سيعتذر المجلس بالكامل عن عدم الاستمرار وسيتقدم باستقالة جماعية.

وتنص لوائح الاتحاد أنه سيدير النادي لجنة معينة تضم كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين عقد أول جمعية عمومية وإقامة الانتخابات.

وتقام تلك الجمعية العمومية في الفترة ما بين شهري يوليو وديسمبر من العام الجاري، وبعد 30 يونيو المقبل ونهاية السنة المالية.