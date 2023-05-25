الاتحاد لـ في الجول: زوران مستمر معنا بعد جلستي الإدارة واللاعبين

أعلن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري استمرار زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق في منصبه.

وتحدث نائب رئيس الاتحاد لـFilGoal.com قائلا: "قولا واحدا زوران مستمر في منصبه عقب الجلسة التي جمعتنا به وأبدى فيه انزعاجه من بعض الأمور وعقب جلسة مع اللاعبين تم تصحيح الأمور وهو مستمر معنا".

وكان خالد سليمان وكيل زوران كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن نية المدرب البقاء في منصبه.

وقال وكيل المدرب "المدرب مستمر مع الاتحاد وتواجد في المران اليوم الخميس".

وأكمل "زوران كانت لديه رغبة في الاعتذار عن عدم الاستمرار في مهام عمله لأخذ قسط من الراحة بعد موسم شاق".

واستدرك "لكنه قرر الاستمرار والمنافسة على مركز متقدم والمنافسة على كأس مصر وكأس الرابطة وهو ملتزم بتعاقده رغم العروض الكثيرة التي جاءت له احتراما لعقده مع الاتحاد والعلاقة المميزة مع رئيس نادي الاتحاد محمد مصليحي وجماهير الاتحاد".

وشدد وكيل زوران "كل ما يثار عن أنه قرر البقاء حتى لا يدفع الشرط الجزائي أمر غير صحيح ولكن سبب استمراره هو رغبته في تحقيق نجاحات مع نادي الاتحاد وإكمال عمله".

ماذا حدث؟

كشف مصدر من إدارة الاتحاد لـFilGoal.com في وقت سابق عن رغبة زوران في الرحيل عن النادي بسبب انخفاض طموح اللاعبين وأنه يفضل المنافسة على مركز متقدم ولا يفضل العمل كموظف يتقاضى راتبه دون وجود حوافز. (طالع التفاصيل)

وبعدها علم FilGoal.com أن طلعت يوسف مرشح لتولي منصب مدرب الاتحاد حال رحيل زوران.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك الرابع ولزعيم الثغر لقاء أقل.