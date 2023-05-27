المعجزة اكتملت.. لوتون تاون يتأهل إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه

السبت، 27 مايو 2023 - 22:13

كتب : إسلام أحمد

لوتون تاون - كوفنتيري سيتي - ملحق الدوري الإنجليزي

اكتملت معجزة لوتون تاون وتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه بالفوز على كوفنتري سيتي في الملحق المؤهل بركلات الترجيح 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب ويمبلي.

وبات لوتون ثالث المتأهلين للدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 مع بيرنلي وشيلفيد يونايتد.

وحل لوتون ثالثا في جدول ترتيب الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب)، برصيد 80 نقطة، تفوق على سندرلاند في نصف نهائي الملحق ومن ثم كوفنتري سيتي.

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معجزة لوتون

هبط لوتون من الدوري الإنجليزي موسم 1991-92 وهو الموسم الذي سبق تحول المسابقة للدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي.

ترنح الفريق في السنوات التالية بين الصعود والهبوط حتى وصل للدوري الوطني (الدرجة الخامسة).

في موسم 2008-09 تعرض لوتون لخصم 30 نقطة من رصيده بواقع 20 نقطة بسبب مشاكل إدارية و10 نقاط بسبب مدفوعات غير قانونية للوكلاء ليهبط من الدرجة الرابعة إلى الخامسة.

ومنذ ذلك الحين لا يزال النادي يعرف علما منذ 2008 في مدرجات كُتب عليه "لوتون تاون تعرض للخيانة من الاتحاد الإنجليزي في 2008".

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عاد لوتون للدرجة الرابعة موسم 2014-15 ومن ذلك الحين وهو يجاهد للتأهل والعودة لمكانته.

قضى الفريق 4 مواسم في الرابعة ثم موسم واحد في الثالثة ثم 4 مواسم في شامبيونشيب لينتهي رحلة دامت 9 مواسم في البريمرليج موسم 2023-24.

الملعب الأصغر

ملعب كينيلورث رود معقل الفريق الذي افتتح عام 1905 سيكون أصغر ملعب في يستضيف مباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

المدرج الرئيسي عبارة عن خليط مختلط من المقاعد الخشبية متعددة الألوان والمقاعد البلاستيكية، ويتسع لـ 10 آلاف مقعد.

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وسيعمل النادي على صرف 10 ملايين جنيه إسترليني لتحسين الملعب ليصبح صالحا لاستضافة مباريات الدوري الإنجليزي ومطابقا للمعايير وهي: غربة ملابس أكبر وأضواء كاشفة جديدة ونظام VAR.

يأتي ذلك مع توصل النادي لاتفاق لبناء استاد آخر يتسع لـ 17 ألف مشجع.

رحلة لا تُنسى

لم يفكر بيلي رودرك مبانزو عندما أعير من وست هام إلى لوتون في التأهل للدوري الإنجليزي بعدما لعب في كل الدرجات مع الفريق.

خاض أول مباراة له مع الفريق في ديسمبر 2013 معارا ومن ثم انضم للفريق بشكل دائم وساهم بشكل أساسي في تأهله من الخامسة للبريميرليج.

Pelly-Ruddock Mpanzu

وبحسب حواره مع "بي بي سي" يصف نفسه بـ "جزء من الأثاث" في ملعب كينيلورث رود.

وأصبح أول لاعب يشارك مع نفس الفريق في رحلة التأهل من الدوري الوطني إلى الإنجليزي.

وصف المباراة

لم تكن المباراة حذرة من البداية، تقدم لوتون تاون في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء لكنه ألغي بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة الثامنة وبعد التحام قوي توقفت المباراة عدة دقائق بسبب إصابة توم لوكير مدافع لوتون تاون من أجل إسعافه.

عادت المباراة بعد توقف دام 5 دقائق وعوضه ريتشي بوركي.

وفي الدقيقة 24 مرر إيليا أديبايو كرة إلى جوردان كلارك الذي سدد كرة قوية على يمين الحارس مسجلا الأول للوتون تاون.

وكاد أديبايو أن يسجل هدف ثاني للوتون بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 29.

أديبايو سجل هدفا في الدقيقة 42 ألغي من جديد بسبب لمسة يد قبل تسجيل الهدف.

شوط أول انتهى بتقدم لوتون بهدف واحد وإلغاء هدفين.

في الشوط الثاني ومن مرتدة سريعة مرر فيكتوري جيوكرس عرضية أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها جوستافو هامر بتصويبة صاروخية أرضية في الشباك أعلنت التعادل لكوفنتري سيتي في الدقيقة 67.

محاولات كوفنتيري لم ترتق لتهديد مرمى لوتون.

الحذر ساد اللقاء حتى نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بالتعادل السلبي.

الشوط الإضافي الأول انتهى بدون أي تسديدة.

وفي الشوط الإضافي الثاني ومن خطأ دفاعي قاتل لمدافع كوفنتري خطف البديل جو تايلور الكرة وانفرد وسدد في الشباك معلنا الهدف الثاني للوتون في الدقيقة 116.

لكن الحكم ألغي الهدف بعد نهاية الاحتفالات بسبب وجود لمسة يد على تايلور لينتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لتحسم ركلات الترجيح المتأهل الثالث.

سجل كل فريق ركلاته الـ 5 الأولى بنجاح، وسجل دان بوتس هدفا الركلة السادسة، وأهدر فانكاتي دابو ركلة الترجيح لكوفنتري معلنا اكتمال معجزة لوتون تاون.

الجوائز المالية

تُعرف مباراة الملحق بالأغلى في تاريخ كرة القدم.

على الأقل ستصل عوائد لوتون بعد تأهله إلى 170 مليون جنيه إسترليني خلال المواسم الـ 3 المقبلة.

وفي حال تفادى الفريق الهبوط في أول موسم له ستصل العوائد لـ 290 مليون جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي لوتون تاون شامبيونشيب
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