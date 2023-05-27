أوليفر كان: تم منعي من الذهاب مع بايرن إلى كولن للاحتفال بالدوري

علق أوليفر كان نجم بايرن ميونيخ الألماني والرئيس التنفيذي السابق للنادي على قرار إقالته من منصبه.

وأعلن بايرن ميونيخ فور تتويجه بلقب الدوري الألماني إقالة أوليفر كان، وكذلك حسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

ونقل الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات أوليفر كان والذي قال فيها: "كانت خطتي هي الذهاب مع بايرن إلى كولن والاحتفال بلقب الدوري الألماني".

وأضاف "لكن تم منعي من الذهاب مع الفريق إلى كولن".

من جانبه تفاجئ توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ بالقرار عقب نهاية المباراة.

وقال مولر في تصريحات نقلتها شبكة أخبار "سكاي ألمانيا": "هل هذا الخبر الآن وبعد دقيقة من صافرة نهاية المباراة؟ لم أكن أعرف شيئا عن هذه الأخبار حتى الآن".

وتغيب أوليفر كان -53 عاما- حارس مرمى بايرن ومنتخب ألمانيا السابق عن حضور مباراة كولن الأخيرة في الدوري، بداعي إصابته بنزلة برد وفقا لما تم إعلانه رسميا من قبل النادي.

وأعلن بايرن ميونيخ رسميا عن تولي نائب الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسين لمنصب الرئيس التنفيذي الجديد، بدلا من أوليفر كان.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني بسيناريو جنوني بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند وفي الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية للبطولة.

بعد 9 دقائق في يد دورتموند ورغم تساوي النقاط.. بايرن بطلا للدوري الألماني بسيناريو جنوني