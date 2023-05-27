بعد 9 دقائق في يد دورتموند ورغم تساوي النقاط.. بايرن بطلا للدوري الألماني بسيناريو جنوني

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لموسم 2022-2023 بعد منافسة مثيرة وقوية مع غريمه بوروسيا دورتموند استمرت حتى الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية للمسابقة.

جاء ذلك بعد أن حقق بايرن الفوز على مضيفه كولن بهدفين لهدف، مستغلا تعثر دورتموند على ملعبه ووسط جمهوره أمام ضيفه ماينز بالتعادل 2-2.

بايرن ميونيخ دخل الجولة الأخيرة من الدوري الألماني وهو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

بينما كان دورتموند هو المتصدر برصيد 70 نقطة.

وبعد الفوز على كولن وصل بايرن إلى النقطة 71 في الصدارة وتوج باللقب، وأنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني نفس رصيد بايرن ولكن العملاق البافاري يتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

وحصد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة رقم 11 على التوالي، كأول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يفعل هذا الأمر.

كما فاز بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وبالنظام الاحترافي للبطولة.

بيلينجهام وماركو رويس على دكة البدلاء ❌ وهالير وأديمي يقودان هجوم دورتموند ضد ماينز في لقاء التتويج بالدوري. 🏆#السبت_الكروي pic.twitter.com/D8WLJH67aI — FilGoal (@FilGoal) May 27, 2023

وصف مباراتي يوم الحسم في ألمانيا

تقدم بايرن في الدقيقة 8 بهدف سجله كينجيسلي كومان بتسديدة متقنة في شباك كولون.

ليصبح بهذه النتيجة اللقب من نصيب بايرن ميونيخ.

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⚽️🔥 كومان يفتتح التسجيل لفريق بايرن بهدف صاروخي



🔝 حتى هذه اللحظة بايرن ميونخ بطل الدوري#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونخ#Bundesliga pic.twitter.com/6X9Pa6fzVD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023

وأكد على ذلك ماينز عندما سجل هدف التقدم أمام بوروسيا دورتموند في الدقيقة 15 برأسية من أندرياس أولسن.

واستمر ماينز في التأكيد على فوز بايرن بلقب الدوري عندما سجل الهدف الثاني في شباك دورتموند في الدقيقة 24 برأسية أخرى من كريم أونيسيو.

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⚽️🔥 كريم أونيسيو يصعب المهمة على دورتموند ويعزز تقدم ماينتس برأسية في شباك الحارس كوبل#الدوري_الألماني | #دورتموند_ماينتس#Bundesliga pic.twitter.com/BnJkGgFiyj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023

وجاءت فرصة تقليص الفارق في الشوط الأول لـ دورتموند عندما حصل الفريق الأصفر على ركلة جزاء.

لكن سيباستيان هالير تقدم لتسديد الكرة وتصدى له الحارس ليهدر ركلة الجزاء.

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🔥🔥 الإثارة مستمرة حتى آخر لحظة



🤯 هالر يُهدر ركلة جزاء لدورتموند ويُبقى بايرن في الصدارة#الدوري_الألماني | #دورتموند_ماينتس#Bundesliga pic.twitter.com/em7uFrHSkm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023

وفي المباراة الأخرى أضاف ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 45 لكن الحكم عاد لمراجعة اللعبة وقرر عدم احتساب الهدف بسبب وجود لمسة يد على مهاجم بايرن.

في الشوط الثاني استمرت محاولات بايرن ميونيخ لتسجيل الهدف الثاني، كما حاول كولن صاحب الأرض تسجيل هدف التعادل.

بينما بدأ دورتموند المباراة بضغط هجومي قوي من أجل محاولة تسجيل الأهداف في شباك ماينز.

وأهدر سيباستيان هالير مهاجم دورتموند أكثر من فرصة خطيرة أمام المرمى.

إلى أن نجح دورتموند في التسجيل أخيرا وهز شباك ماينز في الدقيقة 69 بتسديدة من رافاييل جيريرو بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ورغم الهدف الأول لدورتموند إلا أن نتيجة المباراتين في هذا التوقيت كانت تؤكد على فوز بايرن بالدوري.

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الأمور تنقلب رأسا على عقب

وشهدت الدقيقة 80 في مباراة بايرن وكولن اشتعال الأمور وتبدلت الأحوال وذهب اللقب إلى دورتموند وعاد من جديد إلى ميونيخ.

هدف تعادل يوجه اللقب إلى دورتموند

وحصل كولن على مخالفة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 79 بعد لمسة يد على سيرجي جنابري.

وتوقف اللعب وعاد الحكم لمراجعة اللعبة ليقرر احتساب ركلة جزاء بعدما كان يقف جنابري داخل منطقة الجزاء وقت لمسة اليد.

وتقدم ديان لجيويسيتش لتنفيذ ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل فريقه في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة كان اللقب سيذهب إلى دورتموند ويتوج به الأصفر على حساب بايرن ميونيخ.

اللقب يعود إلى ميونيخ بعد 9 دقائق مع دورتموند

ودخل جمال موسيالا كبديل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 85.

وفور دخوله نجح جمال موسيالا في تسجيل هدف فوز بايرن ميونيخ في الدقيقة 89 بعدما سدد كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس ولم يستطع التصدي لها.

لتكون هذه النتيجة هي التي تؤدي إلى فوز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني.

وبعد أن كان اللقب في قبضة دورتموند في الدقيقة 80 لم يدم سوى 9 دقائق فقط مع الأصفر، وذهب إلى بايرن ميونيخ في الدقيقة 89.

وانتهت مباراة بايرن ميونيخ وكولن بفوز البافاري بهدفين مقابل هدف.

ولم يحتفل لاعبو بايرن ميونيخ بلقب الدوري بسبب استمرار مباراة دورتموند وماينز.

وظل لاعبو بايرن يتابعون مباراة دورتموند عبر الهواتف المحمولة، إلى أن نجح نيكولاس زولي في تسجيل هدف تعادل الأصفر في الدقيقة 95 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبمجرد أن انتهت مباراة دورتموند وماينز انطلق لاعبو بايرن فوق أرض الملعب احتفالا بلقب الدوري الألماني وسط ملعب كولن.





































