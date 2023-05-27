اتحاد الكرة: طلبنا حضور السعة الكاملة في نهائي أبطال إفريقيا.. وموعد طرح التذاكر

شدد وليد العطار التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على التنسيق مع الأهلي والجهات الأمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو المقبل.

وقال العطار عبر أون تايم سبورتس 1: "هناك تنسيق كامل مع الأهلي والاتحاد الإفريقي (كاف) وكذلك نشارك الأهلي مع الجهات الأمنية لتحقيق طلب الأهلي بحضور أكبر عدد من الجماهير في المباراة".

وأضاف "ننتظر الموافقات الأمنية، طلبنا حضور السعة الكاملة ونأمل أن تصل الجهود لتحقيق هذا الطلب".

وأتم "طرح التذاكر سيبدأ بعد الحصول على الموافقات الأمنية".

وكشف مصدر من الأهلي عن طلب النادي حضور السعة الكاملة جماهيريا في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق:"الأهلي سيطلب السعة الجماهيرية الكاملة لإستاد القاهرة خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وسبق أن استضاف استاد القاهرة مباريات الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا في أكثر من مباراة.

وتتسع مدرجات استاد القاهرة لـ 75 ألف متفرج.

وحضر 50 ألف مشجع مباراتي الأهلي ضد الهلال السوداني في دور المجموعات ثم الرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي.

وحضر ما يقارب 10 آلاف متفرج في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ضد الترجي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.