مانشستر سيتي يكتفي بهدف أمام تشيلسي في ليلة الاحتفال بلقب الدوري

اكتفى مانشستر سيتي بالفوز على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي في مباراة الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الذي توج به الفريق السماوي أمس السبت، عقب خسارة أرسنال من نوتنجهام فورست.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي التاسع في تاريخه.

انتصار مانشستر سيتي على تشيلسي رفع رصيده إلى النقطة 88 ولا يزال يتبقى له مباراتين، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 43 في المركز الـ12.

التشكيل وتفاصيل المباراة

📋تشكيل مانشستر سيتي 🔵جوارديولا يدفع بالتشكيل الاحتياطي أمام تشيلسي.. ألفاريز يقود الهجوم#في_إنجلترا pic.twitter.com/i1fFacyrKd — FilGoal (@FilGoal) May 21, 2023

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل يغلب عليه اللاعبين البدلاء.

فشارك الحارس الألماني ستيفان أورتيجا بدلا من إيدرسون، وكذلك ظهر إيمريك لابورت وريكو لويس وسيرخيو جوميز في خط الدفاع، وكالفين فيليبس وكول بالمر في الوسط، وألفاريز في قيادة خط الهجوم.

عودة كيبا لحراسة تشيلسي أمام مانشستر سيتي#في_إنجلترا pic.twitter.com/2FAg1gQ4Ma — FilGoal (@FilGoal) May 21, 2023

هدف فوز مانشستر سيتي جاء في الدقيقة 12 بقدم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وسجل ألفاريز هدفا ثانيا في الدقيقة 71 بعد تمريرة من رياض محرز، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب لمس الكرة يد نجم منتخب الجزائر.

ودفع جوسيب جوارديولا ببعض اللاعبين الأساسيين المتواجدين على مقاعد البدلاء.

ليشارك إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين وجون ستونز ورودري بدلا من رياض محرز وسيرجيو جوميز ومانويل أكانجي ولابورت.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز مانشستر سيتي ويحتفل بلقب الدوري الإنجليزي.