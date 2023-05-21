زهير المترجي: سنكون في الموعد أمام الأهلي ونحافظ على لقبنا الإفريقي

شدد زهير المترجي لاعب الوداد المغربي على أن فريقه سيحافظ على لقب دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل للمباراة النهائية.

ويضرب الوداد موعدا مكررا مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ 2017.

وقال المترجي في تصريحات نقلها صحيفة "المنتخب" المغربية: "نستحق التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعد الصورة الكبيرة التي قدمناها في المباراة بالرغم من الصعوبة التي أحاطت بها".

وأضاف "أهنئ اللاعبين على القتالية في المباراة وإن شاء الله سنكون في الموعد ونحافظ على لقبنا".

وأتم "أود أن اشكر كل اللاعبين الذين آمنوا بحظوظهم والتأهل جاء عن جدارة واستحقاق".

وخطف الوداد بطاقة التأهل من جنوب إفريقيا بعدما حقق تعادلا ثمينا ضد صنداونز في إياب المربع الذهبي، ليتأهل بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.