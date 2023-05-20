مدرب الوداد: ربما صنداونز كان الأفضل ولكن الخبرة صنعت الفارق لصالحنا

السبت، 20 مايو 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك مدرب الوداد

يرى سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد المغربي أن خبرة لاعبيه لعبت دورا كبيرا في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي ليلعب ضد الأهلي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

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وقال فاندنبروك لصحيفة سبور سبورت الجنوب إفريقية عقب المباراة: "كنا نريد اللعب بشكل دفاعي في الشوط الأول على أن نهاجم في الشوط الثاني".

وأضاف "اللاعبين قدموا مستوى مميز في المباراة وفي النهاية الخبرة هي التي صنعت الفارق لصالحنا".

وأتم تصريحاته "ربما صنداونز كان الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب، ولكن الخبرة هي التي صنعت الفارق لنا".

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد تخطي الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

الوداد المغربي الأهلي صنداونز
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