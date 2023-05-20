نهائي أبطال إفريقيا - استاد القاهرة.. الفوز يساوي التتويج باللقب لـ لأهلي والزمالك

السبت، 20 مايو 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي في استاد القاهرة

سيكون استاد القاهرة الدولي على موعد مع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 15 في تاريخه والأولى منذ نهائي القرن لموسم 2021.

الأهلي سيلتقي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وستقام مباراة الذهاب في القاهرة على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل.

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وسيقام الإياب في المغرب على مُركب محمد الخامس معقل الوداد يوم 11 يونيو المقبل. (طالع تاريخ الملعب في النهائي)

وستكون تلك المرة الـ 15 في تاريخ الملعب الذي يستضيف فيه نهائي دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل اللقاء المرتقب.

استاد القاهرة يتزين لاستقبال الزمالك والأهلي في نهائي القرن – صور

نهائي 1982

انتصر الأهلي ذهابا بنتيجة 3-0 أمام أشانتي كوتوكو الغاني.

تعادل إيابا في غانا 1-1 وحسم اللقب القاري الأول لمصر في دوري الأبطال.

هدفى الخطيب - الأهلي 3 - 0 كوتوكو ( غانا ) - نهائي دوري أبطال أفريقيا 1982 - YouTube

نهائي 1983

فرض كوتوكو التعادل السلبي مع الأهلي في استاد القاهرة.

وفي الإياب فاز بطل غانا بنتيجة 1-0 وحقق اللقب على حساب الأهلي.

نهائي 1984

انتصر الزمالك ذهابا بنتيجة 2-0 أمام شوتنج ستارز النيجيري.

كرر الأبيض الفوز إيابا بنتيجة 1-0 وحقق اللقب القاري الأول له في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 2 - 0 شوتنج ستارز ( نيجيريا ) - نهائي دوري أبطال أفريقيا 1984 - YouTube

نهائي 1986

الزمالك انتصر على أفريكا سبور الإيفواري بنتيجة 2-0 ذهابا.

وفي كوت ديفوار ورغم الخسارة بنفس النتيجة عاد الزمالك بالكأس بفضل الفوز بركلات الترجيح.

نهائي 1987

لأول مرة يكون الإياب في استاد القاهرة.

الأهلي فرض التعادل السلبي على الهلال السوداني في ميدانه.

وفي الإياب انتصر بنتيجة 2-0 محققا لقبه القاري الثالث.

نهائي 1993

تعادل الزمالك مع أشانتي كوتوكو الغاني ذهابا.

وفي استاد القاهرة تكررت النتيجة وفاز الأبيض باللقب القاري الثالث بركلات الترجيح.

الوطن سبورت | بطلها

نهائي 1994

فرض الترجي التونسي التعادل على الزمالك في القاهرة.

وفي المنزه انتصر بنتيجة 3-1.

نهائي 1996

حقق الزمالك لقبه الرابع بركلات الترجيح.

خسر ذهابا في نيجيريا وفاز بنفس النتيجة 2-1 في القاهرة.

وحسمت ركلات الترجيح اللقب لصالح الأبيض.

نهائي 2001

عاد الأهلي لحصد الألقاب القارية مجددا، فرض التعادل على صنداونز في جنوب إفريقيا 1-1.

وفي الإياب حقق الفوز باللقب بثلاثية خالد بيبو.

بوابة روز اليوسف | قصة بطولة.. الأهلي يفوز بكأس إفريقيا الثالثة 2001 ويحتفظ بها للأبد

نهائي 2002

عاد الزمالك من مُركب محمد الخامس بتعادل سلبي ضد الرجاء.

وفي الإياب انتصر بفضل هدف تامر عبد الحميد محققا لقبه القاري الخامس.

نهائي 2006

تعادل الأهلي مع الصفاقسي في استاد القاهرة بنتيجة 1-1.

في الإياب خطف الأهلي الفوز بهدف أبو تريكة القاتل محققا اللقب القاري الخامس.

القاهرة 24 | النجمة الخامسة . حدث في مثل هذا اليوم عام 2006. محمد أبو تريكة يقود الأهلي لتحقيق اللقب الخامس بدوري أبطال إفريقيا بهدف تاريخي في شباك الصفاقسي خلال المباراة النهائية

نهائي 2007

عاد الأهلي بتعادل سلبي من سوسة، لكنه تلقي الهزيمة من النجم الساحلي بنتيجة 3-1.

لتكون أول هزيمة لفريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

نهائي 2008

انتصر الأهلي في القاهرة برأسيتي وائل جمعة وأمادو فلافيو.

وتعادل إيابا في جاروا بنتيجة 2-2 محققا اللقب السادس.

نهائي 2020

نهائي القرن بين الزمالك والأهلي.

الأهلي انتصر بنتيجة 2-1 محققا اللقب التاسع في تاريخه.

لم تتعرض الأندية المصرية سوى لخسارة وحيدة في نهائي دوري الأبطال في استاد القاهرة، بعيدا عن نهائي 2020.

وعندما حقق الأهلي أو الزمالك الفوز في القاهرة سواء ذهابا أو إيابا حقق اللقب القاري في النهاية.

ولم يرفع أي فريق غير مصري لقب البطولة في استاد القاهرة، وهو ما لم يتحقق العام الجاري.

فمن يحسم لقب نسخة 2023 بين الأهلي والوداد؟

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