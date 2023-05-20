نهائي أبطال إفريقيا - مركب محمد الخامس.. الوداد والرجاء لا يعرفان الخسارة ولقب لـ الأهلي

سيكون ملعب مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب على موعد مع نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي والتاسع في تاريخه.

الوداد خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال وضرب موعدا مكررا مع الأهلي.

وستقام مباراة الذهاب في القاهرة والإياب في المغرب على مُركب محمد الخامس معقل الوداد يوم 11 يونيو المقبل.

وستكون تلك المرة التاسعة في تاريخ الملعب الذي يستضيف فيه نهائي دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ مُركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل اللقاء المرتقب.

نهائي 1989

الرجاء فاز ذهابا على مولودية وهران الجزائري 1-0.

في الإياب فاز الرجاء باللقب بركلات الترجيح في الجزائر.

نهائي 1992

الوداد فاز ذهابا على الهلال السوداني 2-0.

وحسم اللقب القاري الأول لصالحه بعد التعادل السلبي في السودان.

نهائي 1997

في أول نسخة بنظام دوري أبطال إفريقيا الجديد حقق الرجاء اللقب على حساب أوبوسي جولدفيلدز الغاني.

خسر ذهابا في غانا 1-0، وانتصر بنفس النتيجة إيابا.

وحسمت ركلات الترجيح فوز الرجاء باللقب.

نهائي 2002

فرض الزمالك التعادل السلبي في مركب محمد الخامس على الرجاء.

في الإياب الزمالك حقق اللقب بعد الفوز 1-0 في القاهرة على بهدف تامر عبد الحميد.

نهائي 2011

تعادل الوداد سلبيا مع الترجي ذهابا.

وفي تونس بملعب رادس الأولمبي خسر من الترجي 1-0.

نهائي 2017

فرض الوداد التعادل على الأهلي في ذهاب النهائي 1-1.

وفي الإياب حقق اللقب بالفوز على الأهلي بهدف وليد الكرتي.

نهائي 2021

المرة الأولى والوحيدة التي استضاف فيها مُركب محمد الخامس النهائي دون أن يكون طرفه من المغرب.

أقيمت نهائي نسخة 2021 من مباراة واحدة مُحددة سلفا.

انتصر الأهلي على كايزر تشيفز بالفوز 3-0 بفضل أهداف محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية ومحمد شريف.

نهائي 2021

للنسخة الثانية على التوالي يستضيف مُركب محمد الخامس نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة.

الوداد انتصر على الأهلي وحقق اللقب مجددا بفضل ثنائية زهير المترجي.

تاريخيا لم يخسر الرجاء والوداد في مركب محمد الخامس في نهائي دوري الأبطال، وكانت أقل نتيجة تحققت هي التعادل السلبي.

ولم يخسر الوداد أو الرجاء في إياب النهائي عندما يستضيف مركب محمد الخامس النهائي.

الأهلي هو الفريق الوحيد الذي رفع لقب دوري الأبطال في الملعب من خارج المغرب.

فمن يحسم لقب نسخة 2023 بين الأهلي والوداد؟