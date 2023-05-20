مروان عطية: استطعنا اللعب على قدر لقاء الإياب أمام الترجي.. وسنركز على حصد اللقب

شدد مروان عطية لاعب وسط الأهلي أن الفريق لعب على قدر لقاء الإياب بعدما انتصر ذهابا بثلاثية ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي ذهابا في رادس بنتيجة 3-0 وكرر فوزه إيابا لكن بنتيجة 1-0 بفضل هدف حسين الشحات.

وقال مروان عطية عبر بي إن سبورتس: "كل ما يحدث بمساعدة زملائي والتدرب وتأدية تعليمات المدرب والاجتهاد".

وأضاف "في الأهلي لا فارق بين أساسي واحتياطي والكل فريق واحد وكل لاعب في مركزه له دور".

وأكمل "حافظنا على نتيجة الذهاب واستطعنا اللعب على قدر لقاء الإياب، لأن لدينا مباراة أخرى بعد 3 أيام في الدوري".

وأردف "هذا ليس فريق الترجي الذي نعرفه، نركز قبل كل مباراة ونرتب لها وننفذ التعليمات، سواء الترجي أو أي فريق نحترمه والله يكافأنا في النهاية".

وأتم "سنرى من يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال وسنركز على حصد اللقب".

وتحصل مروان على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبات مهددا بالغياب عن لقاء الإياب في النهائي حال تحصل على بطاقة أخرى في الذهاب. (طالع التفاصيل)

وسيقام لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة ملعب الأهلي يوم 4 يونيو المقبل.

ويقام الإياب في المغرب أو جنوب إفريقيا –حسب هوية المتأهل- في 11 يونيو المقبل.













































































































































وحافظ الأهلي على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يتأهل الأحمر إلى النهائي للمرة الـ 16 في تاريخه، حيث فاز باللقب 10 مرات ونال الوصافة 5 مرات.

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الرابع مجددا

بلغ الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، بعد الفوز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، والخسارة أمام الوداد المغربي في 2022.

حقق الأهلي هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق له الفوز بنهائي 2005 على النجم الساحلي التونسي، و2006 على الصفاقسي التونسي، وخسارة 2007 أمام النجم الساحلي، ثم التتويج ببطولة 2008 أمام القطن الكاميروني.

الأهلي هو الوحيد الذي حقق ذلك مرتين في تاريخ المسابقة الإفريقية الأكبر، بينما سبقه لهذا الإنجاز إنجيلبير -مازيمبي حاليا- الذي فاز بنسختي 1967 و1968، وخسر نهائي نسختي 1969 و1970.

أيضا حقق هافايا كوناكري الغيني الأمر ذاته، حيث بلغ النهائي في أعوام 1975 و1976 و1977 و1978، وفاز بالأول والثالث وخسر الثاني والرابع.