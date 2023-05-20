احذر يا أهلي.. ثنائي الوسط مهدد بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصبح ثنائي وسط الأهلي مروان عطية وحمدي فتحي مهددا بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال تلقيه بطاقة صفراء في لقاء الذهاب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه ذهابا وإيابا على الترجي بنتيجة 4-0.

وينتظر الأهلي معرفة هوية منافسه في نهائي المسابقة بين الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويتعرض اللاعب الذي يتحصل على 3 بطاقات صفراء للإيقاف لمباراة واحدة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي (كاف).

وتُلغى البطاقات الصفراء بعد نهاية دور المجموعات طالما لا تؤدي إلى إيقاف اللاعب.

وتحصل مروان عطية وحمدي فتحي على بطاقتين صفراوين منذ بداية مرحلة ربع النهائي.

فأشهر الحكام بطاقة صفراء لـ مروان عطية في ذهاب ربع النهائي ضد الرجاء، وفي إياب نصف النهائي ضد الترجي.

وأشهر الحكام أيضا بطاقة صفراء في وجه حمدي فتحي في إياب ربع النهائي ضد الرجاء وفي ذهاب نصف النهائي ضد الترجي.

وأشهرت البطاقة الصفراء في وجه لاعبي الأهلي 8 مرات بدءا من ربع النهائي:

ذهاب ربع النهائي: مروان عطية.

إياب ربع النهائي: محمود كهربا – حسين الشحات - حمدي فتحي – ياسر إبراهيم

ذهاب نصف النهائي: حمدي فتحي

إياب نصف النهائي: علي معلول - مروان عطية

وسيقام لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة ملعب الأهلي يوم 4 يونيو المقبل.

ويقام الإياب في المغرب أو جنوب إفريقيا –حسب هوية المتأهل- في 11 يونيو المقبل.