كما انفرد في الجول - كاف يعلن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026 ومواعيد المباريات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة رسميا النظام الجديد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالإضافة لموعد القرعة والجولات.

وستقام التصفيات بمشاركة الـ54 منتخبا إفريقيا وسيتم تقسيمهم على 9 مجموعات يتأهل منهم أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال.

أما أصحاب أفضل 4 ممن يحتلون المركز الثاني سيخوضون مباريات ملحق فيما بينهم والفائز منهم سيتأهل للملحق العالمي الذي سيقام تحت إمرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان FilGoal.com انفرد في قت سابق بنظام التصفيات الجديد وطريقة التأهل للمونديال الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك. (طالع التفاصيل)

وكشف كاف عن إقامة مراسم قرعة التصفيات في الأربعاء الموافق 12 من شهر يوليو المقبل في كوتونو في بنين.

أما مواعيد الجولات للتصفيات فجاءت كالتالي:

الجولة الأولى والثانية في الفترة ما بين 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة والرابعة في الفترة ما بين 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة والسادسة في الفترة ما بين 17 لـ25 مارس 2025.

الجولة السابعة والثامنة في الفترة ما بين 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة والعاشرة في الفترة ما بين 6 لـ14 أكتوبر 2025.

ملحق تصفيات كاف في الفترة ما بين 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

ملحق تصفيات فيفا في مارس 2026.