مصدر من كاف يكشف لـ في الجول نظام تصفيات كأس العالم 2026

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نظام تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "التصفيات ستضم 9 مجموعات، يتأهل منها أصحاب المركز الأول مباشرة إلى المونديال".

وأضاف "ستقام تصفيات أخرى بين أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني، وسيتأهل الفائز منها إلى الملحق".

وأوضح "التصفيات ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل، بينما تُجرى القرعة في سبتمبر أو أكتوبر".

ويقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وارتفع عدد مقاعد إفريقيا من 5 إلى 9 وبطاقة في الملحق العالمي.

وسيتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق، ويتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

كما حدد فيفا موعد نهائي النسخة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الـ19 من شهر يوليو 2026.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وسبق أن أعلن فيفا استضافة 16 مدينة مختلفة بين الدول الـ 3 نهائيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب نسخة 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.