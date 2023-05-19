كاف يعلن تغيير الجوائز المالية لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة رسميا زيادة جوائزه المالية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأشار كاف عبر موقعه الرسمي إلى أن الزيادة المالية لجوائز البطولتين بلغت 40% وهذا في إطار رؤية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد بجعل منافسات الكرة الإفريقية تنافسية عالميا وقائمة على الاكتفاء الذاتي.

وسوف يحصل الفائز على دوري أبطال إفريقيا بداية من الموسم الجاري على 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون و500 ألف دولار.

أما الفائز بالكونفدرالية فسوف يحصل على مليوني دولار بدلا من مليون و250 ألف دولار.

وجاءت الجوائز الجديدة كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا

الفائز باللقب 4 مليون دولار

الوصيف 2 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي مليون و200 ألف دولار

الوصول لربع النهائي 900 ألف دولار

أصحاب المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات 700 ألف دولار

الكونفدرالية

الفائز باللقب 2 مليون دولار

الوصيف مليون دولار

الوصول لنصف النهائي 750 ألف دولار

الوصول لربع النهائي 550 ألف دولار

أصحاب المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات 400 ألف دولار

ويواجه الأهلي منافسه الترجي مساء اليوم في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يلتقي غدا السبت ماميلودي صنداونز مع الوداد في نصف النهائي الآخر.

أما في الكونفدرالية فسوف يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري مع يانج أفريكانز التنزاني في النهائي.