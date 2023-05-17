أسامة نبيه: ما يحدث مع يوسف غير احترافي.. وعلى من حول أوسوريو أن يخبروه من أنا

وصف أسامة نبيه المدرب العام السابق لـ الزمالك أن ما يحدث مع نجله يوسف في النادي بسبب عدم التجديد بـ "مفاجئ وغير احترافي".

وينتهي تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وكشف عبد الواحد السيد عبر FIlGoal.com في وقت سابق عن رفض يوسف نبيه تجديد تعاقده بالرغم من الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد ووعده بتكفل النادي بحل أزمة المستحقات التي حصل عليها من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة نبيه عبر قناة إم بي سي مصر: "تجميد يوسف أسامة نبيه؟ الأمر مفاجئ وغير متوقع".

وأضاف "لم أجد من أتواصل معه بشأن تجديد تعاقد يوسف، بعدها بأيام قليلة أخبرني يوسف أن خوان أوسوريو المدير الفني طلب منه تحديد موقفه مع الإدارة بشأن التجديد".

وأكمل "رد يوسف بأنه لا يعلم مع من يتحدث من مجلس إدارة النادي لأن الأوضاع غير مستقرة وغير واضحة، فأخبره المدرب أنه لن يتدرب تحت قيادته حتى يحدد موقفه".

وأوضح "هناك عرض من بيراميدز قائم بالفعل، وعندما تحدثت مع عبد الواحد السيد أخبرني أنه غير مسؤول عن ملف التجديد".

وشدد "لو أوسوريو لا يعرف من أنا، من حوله عليهم أن يعرفوه سواء مساعدين أو مسؤولين، ويخبروه أن تصرفه غير احترافي".

أسامة نبيه منفعلا على الهواء: اللي بيحصل مع ابني غير احترافي.. ولو المدرب ميعرفش مين هو أسامة نبيه لازم اللي حواليه يعرفوه يعرض الآن مجاناً على شاهد #Shahid https://t.co/Podw5f34x6#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/ngW4apLBuO — اللعيب (@ELla3ebshow) May 16, 2023

وأوضح "يوسف تدرب منفردا وغالبا سيتدرب بشكل فردي الفترة المقبلة، ولن ينقطع عن التدريبات، ومن يريد ألا يتواجد يوسف في التدريبات يكتب ورقة تثبت ذلك".

وأتم "عرض لتجديد تعاقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك؟ عُرض علينا، وعندما تناقشنا في البنود لم نجد من نجلس معه، وأمير مرتضى في الفترة الأخيرة غير متواجد في النادي".

وكان FilGoal.com قد علم قرار أوسوريو بعقد جلسة مع يوسف أسامة نبيه وأبلغه خلالها بخروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية بسبب ملف التجديد. (من هنا)

وطالب مدرب الزمالك، اللاعب الشاب بإنهاء ملف تجديد تعاقده مع النادي في أقرب وقت.

واكتفى يوسف أسامة نبيه بخوض تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق يومي الإثنين والثلاثاء عقب الجسلة التي عقدها مع أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وخاض يوسف نبيه 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل خمسة أهداف.