عبد الواحد السيد يعلن عبر في الجول استبعاد يوسف نبيه من التدريبات وتوقيعه لـ بيراميدز

تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تطورات ملف التجديد لثنائي الفريق يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر في ظل انتهاء تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف عبد الواحد السيد عبر FIlGoal.com عن رفض يوسف نبيه تجديد تعاقده بالرغم من الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد ووعده بتكفل النادي بحل أزمة المستحقات التي حصل عليها من بيراميدز.

وينتهي تعاقد يوسف نبيه وسيف جعفر بنهاية الموسم الجاري مع أنباء مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع الثنائي.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "أمير مرتضى المشرف على الكرة سبق وتقدم بعرض ليوسف نبيه لتجديد عقده وشهدت المفاوضات الخلاف على أحد البنود".

وأضاف "تم الاجتماع بعدها مع اللاعب وتدخلت لتقريب وجهات النظر وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد من أجل التجديد".

وكشف مدير الكرة بالزمالك "طلبت من يوسف التوقيع على العقود على أن يتكفل الزمالك بحل أزمة المستحقات التي حصل عليها من بيراميدز بعد توقيعهم لهم".

وأوضح "فوجئت برفض يوسف نبيه تجديد تعاقده مع النادي بالرغم من الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد".

وشدد "قرر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني عدم تدرب يوسف مع الفريق بعد خروجه من حساباته وقرر خوضه لتدريبات منفردة تحت إشراف بعض من أعضاء الجهاز الفني".

وبسؤاله عن موقف سيف جعفر اختتم تصريحاته "لا توجد مشكلة في ملف تجديد سيف جعفر، اللاعب لم يوقع لأي فريق والنادي يجهز له عرضا مناسبا في الفترة الحالية من أجل حسم تجديد عقده لأنه يرغب في الاستمرار داخل الزمالك".

وكان FilGoal.com قد علم قرار أوسوريو بعقد جلسة مع يوسف أسامة نبيه وأبلغه خلالها بخروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية بسبب ملف التجديد. (من هنا)

وطالب مدرب الزمالك، اللاعب الشاب بإنهاء ملف تجديد تعاقده مع النادي في أقرب وقت.

واكتفى يوسف أسامة نبيه بخوض تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق يومي الإثنين والثلاثاء عقب الجسلة التي عقدها مع أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك أكد في وقت سابق أن نجله يوسف لم يجدد تعاقده مع النادي الأبيض حتى الآن.

وتحدث أسامة نبيه عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "يوسف وسيف جعفر جددا للزمالك؟ هذا لم يحدث".

وخاض يوسف نبيه 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات وسجل خمسة أهداف.