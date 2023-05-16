خبر في الجول – أوسوريو يبلغ يوسف أسامة نبيه بخروجه من حساباته

أبلغ خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق بخروجه من حساباته خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما FilGoal.com علم فإن أوسوريو عقد جلسة مع يوسف أسامة نبيه وأبلغه خلالها بخروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية بسبب ملف التجديد.

وطالب مدرب الزمالك، اللاعب الشاب بإنهاء ملف تجديد تعاقده مع النادي في أقرب وقت.

واكتفى يوسف أسامة نبيه بخوض تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق يومي الإثنين والثلاثاء عقب الجسلة التي عقدها مع أوسوريو.

وينتهي تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك أكد في وقت سابق أن نجله يوسف لم يجدد تعاقده مع النادي الأبيض حتى الآن.

وتحدث أسامة نبيه عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "يوسف وسيف جعفر جددا للزمالك؟ هذا لم يحدث".

وواصل "مقدار اللعب به مشكلة، آخر فترة كان يحصل على ربع ساعة وقبلها كذلك، نريد أن يشارك يوسف باستمرار".

وأردف "لو كان يوسف 18 أو 19 سنة كنا من الوارد أن ننتظر ولكن هو الآن 22 سنة".

وأكمل أسامة نبيه "يوسف حينما كان يشارك في إحدى الفترات كان لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر ولو تأهلنا لكأس العالم 2026 سيكون يبلغ من العمر 26 عاما وهذا قمة مسيرته".

وتابع "كان لدي معلومة أنه جذب الانتباه رغم قلة دقائق مشاركته لذا نريد أن يشارك باستمرار وبشكل أكبر".

وعند الحديث عن وجود عرض من بيراميدز قال أسامة نبيه: "نحن لدينا عرض ومازلنا نتناقش فيه، وهذا العرض جاء إلينا منذ عدة أيام".

وأتم "يحق للزمالك تجديد تعاقد يوسف ومن ثم يوثق تعاقده".