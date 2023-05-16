خبر في الجول – أوسوريو يبلغ يوسف أسامة نبيه بخروجه من حساباته

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

يوسف أسامة يحتفل بهدفه مع الزمالك أمام حرس الحدود

أبلغ خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق بخروجه من حساباته خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما FilGoal.com علم فإن أوسوريو عقد جلسة مع يوسف أسامة نبيه وأبلغه خلالها بخروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية بسبب ملف التجديد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ووكر: ملاك النادي يستحقون دوري الأبطال.. وسبب عناق فينيسيوس عقب مباراة الذهاب كلوب يوضح حظوظ فيرمينو في المشاركة بمباراته الأخيرة على أنفيلد تقرير تونسي: البوسعايدي مدربا لـ الترجي أمام الأهلي تقرير: رحيل موسيماني عن أهلي جدة لن يكلف النادي أي أعباء مالية

وطالب مدرب الزمالك، اللاعب الشاب بإنهاء ملف تجديد تعاقده مع النادي في أقرب وقت.

واكتفى يوسف أسامة نبيه بخوض تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق يومي الإثنين والثلاثاء عقب الجسلة التي عقدها مع أوسوريو.

وينتهي تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك أكد في وقت سابق أن نجله يوسف لم يجدد تعاقده مع النادي الأبيض حتى الآن.

وتحدث أسامة نبيه عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "يوسف وسيف جعفر جددا للزمالك؟ هذا لم يحدث".

وواصل "مقدار اللعب به مشكلة، آخر فترة كان يحصل على ربع ساعة وقبلها كذلك، نريد أن يشارك يوسف باستمرار".

وأردف "لو كان يوسف 18 أو 19 سنة كنا من الوارد أن ننتظر ولكن هو الآن 22 سنة".

وأكمل أسامة نبيه "يوسف حينما كان يشارك في إحدى الفترات كان لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر ولو تأهلنا لكأس العالم 2026 سيكون يبلغ من العمر 26 عاما وهذا قمة مسيرته".

وتابع "كان لدي معلومة أنه جذب الانتباه رغم قلة دقائق مشاركته لذا نريد أن يشارك باستمرار وبشكل أكبر".

وعند الحديث عن وجود عرض من بيراميدز قال أسامة نبيه: "نحن لدينا عرض ومازلنا نتناقش فيه، وهذا العرض جاء إلينا منذ عدة أيام".

وأتم "يحق للزمالك تجديد تعاقد يوسف ومن ثم يوثق تعاقده".

الزمالك يوسف أسامة نبيه
نرشح لكم
الزمالك يعلن استبعاد يوسف أسامة من التدريبات بسبب رفض التجديد وتوقيعه لـ بيراميدز منذر الكبير: الأهلي عرف كيفية إدارة الوقت ضد الرجاء استراحة الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (2) المقاولون.. نهاية الشوط الأول تقرير تونسي: البوسعايدي مدربا لـ الترجي أمام الأهلي تقرير: بيراميدز وفيوتشر يتصارعان على ضم موهبة مغربية مران الزمالك - الجزيري يشارك بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.. وتصعيد ثنائي الشباب لأكثر من شوط بعشرة لاعبين.. الاتحاد السكندري يخسر من إنبي العامري: مباراة الترجي بـ10 آلاف مشجع.. ولم يصلنا شيء بشأن نهائي إفريقيا
أخر الأخبار
الزمالك يعلن استبعاد يوسف أسامة من التدريبات بسبب رفض التجديد وتوقيعه لـ بيراميدز 4 دقيقة | الكرة المصرية
منذر الكبير: الأهلي عرف كيفية إدارة الوقت ضد الرجاء 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشروق التونسية: استمرار غياب 6 من لاعبي الترجي أمام الأهلي 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: برشلونة يقترب من تعيين ديكو مديرا رياضيا له 14 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير أرجنتيني: غياب ليساندرو عن مواجهة إندونيسيا.. وموعد عودته 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
لمباريات تحصيل حاصل.. تشيلسي يرفض مشاركة لاعبه في مونديال الشباب قبل نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – أوسوريو يبلغ يوسف أسامة نبيه بخروجه من حساباته ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (2) المقاولون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت