كلوب يوضح حظوظ فيرمينو في المشاركة بمباراته الأخيرة على أنفيلد

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن فرص روبرتو فيرمينو في المشاركة في المباراة الأخيرة على ملعب أنفيلد هذا الموسم، والتي ستكون وداعية للمهاجم البرازيلي.

فيرمينو سيغادر صفوف ليفربول بنهاية الموسم بعد نهاية عقده، منهيا رحلة بدأت قبل 8 سنوات.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "كان الهتاف الطويل لفيرمينو أمام ليستر سيتي رائعًا للغاية. لم أر أبدًا أي شيء من هذا القبيل للاعب يجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "أعتقد أن لديه فرصة للعب ضد أستون فيلا، لاعبو ليفربول في راحة يوم الثلاثاء، لكن فيرمينو سيتدرب من أجل الاقتراب من المشاركة أكثر".

وتابع "علينا أن نرى. مباراة السبت هي مباراة صعبة للغاية لأسباب عديدة. ربما بسبب توديعنا لعدد قليل من اللاعبين".

بجانب فيرمينو، سيودع جمهور ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا بعدما قرر النادي عدم التمديد لهما مع نهاية عقدهما في يونيو المقبل.

وأردف "أحد أسباب صعوبة لقاء فيلا هو اللعب ضد ثاني أو ثالث أفضل فريق في الدوري الإنجليزي، مباراة تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا".

وفاز ليفربول على ليستر سيتي في الجولة 36 في الدوري الإنجليزي بثلاثية دون رد من صناعة محمد صلاح.(طالع التفاصيل)

الفوز على ليستر سيتي رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 65 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبا المركزي الثالث والرابع مع تبقي مباراة مؤجلة لكل منهما.

فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 57 نقطة.