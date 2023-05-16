كلوب يوضح حظوظ فيرمينو في المشاركة بمباراته الأخيرة على أنفيلد

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

احتفال فريق ليفربول بهدف فيرمينو أمام برايتون

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن فرص روبرتو فيرمينو في المشاركة في المباراة الأخيرة على ملعب أنفيلد هذا الموسم، والتي ستكون وداعية للمهاجم البرازيلي.

فيرمينو سيغادر صفوف ليفربول بنهاية الموسم بعد نهاية عقده، منهيا رحلة بدأت قبل 8 سنوات.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "كان الهتاف الطويل لفيرمينو أمام ليستر سيتي رائعًا للغاية. لم أر أبدًا أي شيء من هذا القبيل للاعب يجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "أعتقد أن لديه فرصة للعب ضد أستون فيلا، لاعبو ليفربول في راحة يوم الثلاثاء، لكن فيرمينو سيتدرب من أجل الاقتراب من المشاركة أكثر".

وتابع "علينا أن نرى. مباراة السبت هي مباراة صعبة للغاية لأسباب عديدة. ربما بسبب توديعنا لعدد قليل من اللاعبين".

بجانب فيرمينو، سيودع جمهور ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا بعدما قرر النادي عدم التمديد لهما مع نهاية عقدهما في يونيو المقبل.

وأردف "أحد أسباب صعوبة لقاء فيلا هو اللعب ضد ثاني أو ثالث أفضل فريق في الدوري الإنجليزي، مباراة تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا".

وفاز ليفربول على ليستر سيتي في الجولة 36 في الدوري الإنجليزي بثلاثية دون رد من صناعة محمد صلاح.(طالع التفاصيل)

الفوز على ليستر سيتي رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 65 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبا المركزي الثالث والرابع مع تبقي مباراة مؤجلة لكل منهما.

فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 57 نقطة.

روبرتو فيرمينو ليفربول
نرشح لكم
لمباريات تحصيل حاصل.. تشيلسي يرفض مشاركة لاعبه في مونديال الشباب قبل نهاية الموسم يونايتد يعلن نهاية موسم سابيتزر تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف.. ولا أعرف مصيرنا من دوري الأبطال صنع ثلاثة أهداف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد ليستر سيتي "هاتريك أسيست" صلاح يقود ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات ويقرب ليستر من الهبوط انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي (0)-(3) ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام ليستر.. ودياز يستمر في الهجوم
أخر الأخبار
الزمالك يعلن استبعاد يوسف أسامة من التدريبات بسبب رفض التجديد وتوقيعه لـ بيراميدز دقيقة | الكرة المصرية
منذر الكبير: الأهلي عرف كيفية إدارة الوقت ضد الرجاء 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشروق التونسية: استمرار غياب 6 من لاعبي الترجي أمام الأهلي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: برشلونة يقترب من تعيين ديكو مديرا رياضيا له 12 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير أرجنتيني: غياب ليساندرو عن مواجهة إندونيسيا.. وموعد عودته 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
لمباريات تحصيل حاصل.. تشيلسي يرفض مشاركة لاعبه في مونديال الشباب قبل نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – أوسوريو يبلغ يوسف أسامة نبيه بخروجه من حساباته ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (2) المقاولون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت