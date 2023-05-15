"هاتريك أسيست" صلاح يقود ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات ويقرب ليستر من الهبوط

حقق ليفربول الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب كينج باور في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول في المباراة كل من ترينت أليكساندر أرنولد وكورتس جونس الذي أحرز هدفين.

وشهدت أهداف ليفربول الثلاثة توقيع محمد صلاح الذي صنعهم بالكامل.

واستمر ليفربول في سلسلته الإيجابية الأخيرة إذ حقق الفوز للمباراة السابعة على التوالي وتجنب التعرض لهزيمة في أخر 9 مباريات.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 65 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبا المركزي الثالث والرابع مع تبقي مباراة مؤجلة لكل منهم.

واقترب ليستر سيني من الهبوط لدوري الدرجة الأولى إذ توقف رصيده عن النقطة الـ 30 في المركز الـ 19 بفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط مع تبقي جولتين على نهاية الدوري.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.

تشكيل ليفربول ⭐ صلاح، دياز وجاكبو يقودون الهجوم أمام ليستر سيتي.. جوتا على مقاعد البدلاء#في_إنجلترا pic.twitter.com/H3cXwXvFrO — FilGoal (@FilGoal) May 15, 2023

أحداث المباراة

ليستر سيتي ضغط في بداية المباراة وحاول الوصول للهدف الأول ومنع أليسون جيمي فاردي من التسجيل في الدقيقة الـ 12.

وتقدم ليفربول عن طريق كورتس جونس في الدقيقة الـ 33 بعد عرضية رائعة من صلاح ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط عاد صلاح ليمرر من جديد لكورتس جونس الذي انفرد وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني استمر ليفربول في التفوق وسجل أرنولد الهدف الثالث بتسديدة رائعة بعد تمريرة من صلاح بالكعب في الدقيقة الـ 70.

وأهدر صلاح انفرادا بالمرمى بعد تمريرة من كودي جاكبو ولكنه سدد بطريقة غريبة خارج الشباك.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد أستون فيلا على ملعب أنفيلد، بينما سيحل ليستر سيتي ضيفا على نيوكاسل في ملعب سان جيمس بارك.