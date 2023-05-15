"هاتريك أسيست" صلاح يقود ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات ويقرب ليستر من الهبوط

الإثنين، 15 مايو 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

ليستر سيتي ضد ليفربول

حقق ليفربول الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب كينج باور في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول في المباراة كل من ترينت أليكساندر أرنولد وكورتس جونس الذي أحرز هدفين.

وشهدت أهداف ليفربول الثلاثة توقيع محمد صلاح الذي صنعهم بالكامل.

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واستمر ليفربول في سلسلته الإيجابية الأخيرة إذ حقق الفوز للمباراة السابعة على التوالي وتجنب التعرض لهزيمة في أخر 9 مباريات.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 65 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبا المركزي الثالث والرابع مع تبقي مباراة مؤجلة لكل منهم.

واقترب ليستر سيني من الهبوط لدوري الدرجة الأولى إذ توقف رصيده عن النقطة الـ 30 في المركز الـ 19 بفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط مع تبقي جولتين على نهاية الدوري.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.

أحداث المباراة

ليستر سيتي ضغط في بداية المباراة وحاول الوصول للهدف الأول ومنع أليسون جيمي فاردي من التسجيل في الدقيقة الـ 12.

وتقدم ليفربول عن طريق كورتس جونس في الدقيقة الـ 33 بعد عرضية رائعة من صلاح ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط عاد صلاح ليمرر من جديد لكورتس جونس الذي انفرد وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني استمر ليفربول في التفوق وسجل أرنولد الهدف الثالث بتسديدة رائعة بعد تمريرة من صلاح بالكعب في الدقيقة الـ 70.

وأهدر صلاح انفرادا بالمرمى بعد تمريرة من كودي جاكبو ولكنه سدد بطريقة غريبة خارج الشباك.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد أستون فيلا على ملعب أنفيلد، بينما سيحل ليستر سيتي ضيفا على نيوكاسل في ملعب سان جيمس بارك.

ليفربول ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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