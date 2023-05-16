كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف.. ولا أعرف مصيرنا من دوري الأبطال

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن صناعة محمد صلاح لـ3 أهداف أمام ليستر سيتي ليس بالأمر القليل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على ليستر سيتي في الجولة 36 في الدوري الإنجليزي بثلاثية دون رد من صناعة محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "محمد صلاح صنع 3 أهداف أمام ليستر وربما كان غير سعيد بعد استبداله في المباراة لأنه كان يريد أن يسجل".

وأضاف "ولكن يجب إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين يستحقون المشاركة".

وأكمل "صلاح قدم مباراة كبيرة وساهم في تسجيل 3 أهداف ومثل تهديد على مرمى المنافس وصناعة 3 أهداف ليس بالأمر القليل".

وبسؤاله هل ليفربول قريب من دوري الأبطال رد قائلا: "لا أعرف إجابة هذا السؤال".

الفوز على ليستر سيتي رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 65 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبا المركزي الثالث والرابع مع تبقي مباراة مؤجلة لكل منهم.