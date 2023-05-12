ثلاثية أولى.. الأهلي يذيق الترجي الخسارة الأكبر في رادس

الجمعة، 12 مايو 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام الترجي

كبد الأهلي مضيفه الترجي التونسي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية، حيث تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد.

جاء ذلك في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو في الدقيقتين 8 و56، ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 75.

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وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادس خلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقيا والرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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