ثلاثية أولى.. الأهلي يذيق الترجي الخسارة الأكبر في رادس

كبد الأهلي مضيفه الترجي التونسي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية، حيث تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد.

جاء ذلك في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو في الدقيقتين 8 و56، ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 75.

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هدف تقدم الأهلي أمام الترجي بأقدام الجنوب إفريقي بيرسي تاو 🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/s7HnjEMUkS — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

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تاو والحنجيلة.. تاو والحنجيلة، يسارية بيرسي تاو تضاعف النتيجة للأهلي 🦅pic.twitter.com/NIKhimX2Bl — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادس خلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقيا والرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

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هجمة مرتدة متقنة يترجمها كهربا إلى ثالث أهداف الأهلي في شباك الترجي🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/FcsHVGKV2C — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.