مؤتمر الشناوي: الترجي قادر على تعويض بن شريفية.. ومواجهتنا ضده متكافئة

الخميس، 11 مايو 2023 - 22:34

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي

أكد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي أن الترجي قادر على تعويض غياب حارسه معز بن شريفية الذي سيغيب عن مباراة الفريقين للإصابة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي غدا الجمعة ضيفا على الترجي في ملعب رادس لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث الشناوي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "استعدينا جيدا للمباراة، الأهلي والترجي فريقان كبيران في إفريقيا ومواجهتهما دائما ما تكون متكافئة بسبب خبرات اللاعبين".

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وواصل "نحترم جميع الفرق التي نواجهها، وأهم مباراة هي المقبلة ضد الترجي ونبحث من خلالها عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في الإياب".

وعن غياب بن شريفية قال: "الحارس لديه خبرات كبيرة لكن الترجي يضم قائمة كبيرة من اللاعبين وكل منهم قادر على التعويض".

وأردف الشناوي "تعرضنا في دور المجموعات لضغط كبير لمشاركتنا في أكثر من بطولة لكننا تجاوزنا كل التحديات والآن نحن في نصف النهائي".

وأتم "التوفيق سيكون حليف الفريق الأكثر تركيزا في المباراة، ونأمل أن يكون حليفنا".

الأهلي الشناوي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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