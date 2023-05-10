كيف طبق أوسوريو 3 من أفكاره في 3 مباريات مع الزمالك

لا يزال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك وفيا لعاداته، فأشرك 22 لاعبا في 3 مباريات فقط بقميص الأبيض في الدوري وكأس مصر.

في 3 مباريات طبق المدرب البالغ 61 عاما 3 من أفكاره، هنا لن نتحدث عن أفكار فنية بل حول كيفية إدارة الفريق.

"أحاول إعطاء فرصة المشاركة لجميع أعضاء الفريق. في كرة القدم، وفي أي نشاط في الحياة، يجب على البشر، لكي يشعروا بأنهم جزء من شيء ما، أن يشاركوا، في هذه الحالة يلعبون، ويقدموا مساهمتهم". خوان كارلوس أوسوريو في كتابه O Caderno de Osorio, meu model de Gestão والذي يعني "دفتر أوسوريو، نموذج الإدارة الخاص بي".

من هذه الجملة أصبحنا نعلم فكرة محددة للمدرب الكولومبي.

أوسوريو بعد 3 مباريات استمرت 300 دقيقة -باحتساب الوقت الإضافي لمباراة بروكسي- اعتمد على 22 لاعبا من الزمالك من أصل 34 مقيدا في قائمة الأبيض.

وهو ما يعني اعتماده على 65% من قوام قائمة الأبيض.

في مباراة الثانية له ضد سيراميكا كليوباترا أجرى 4 تغييرات عن الأولى والتي كانت ضد المقاولون العرب، وفي الثالثة ضد بروكسي أجرى 7 تغييرات عن المباراة الثانية.

فقط هؤلاء لم يشاركوا حتى الآن تحت قيادة أورسوريو لأسباب مختلفة

السيد عطية – محمد نديم - مصطفى الزناري – محمد حمدي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – عمر جابر – حسام بيسو – عمرو السيسي – ماجد هاني – يوسف حسن.

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" شارك تحت قيادة أوسوريو 428 لاعبا في مختلف الفرق التي قادها قبل توليه مهمة الزمالك.

في تجربتيه الأخيرتين فقط شارك تحت قيادته 85 لاعبا بقميصي أتليتكو ناسيونال وأمريكا دي كالي في كولومبيا.

تأثير السير بالفعل؟

أوسوريو الذي خاض 3 مباريات مختلفة في كوبا أمريكا 2016 بـ 3 حراس مختلفين مع المكسيك تأثير السير أليكس فيرجسون من قبل في ذلك قائلا: "لا بد لي من القول إن التناوب والميل لدي لمنح الجميع فرصة جاءا من السير فيرجسون".

وتابع "أتذكر الانتظار بصبر في كل تدريب حتى ينزل إلى أرض الملعب ربما لخمس دقائق مرتديا معطفه الطويل".

وأضاف "كان يقول بضعة أشياء فقط، لكنهم كانوا يستحقون مني الانتظار طوال ساعتين هناك لأن أحد الأشياء الرئيسية كان حول سبب وكيفية تدوير الفريق".

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حاتم محمد "سكر" - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

الوسط: نبيل عماد - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حاتم محمد "سكر" - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

الوسط: محمد أشرف "روقا" - يوسف أسامة - محمود شيكابالا

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - سيف الجزيري

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عرضية سحرية من زيزو وهدف من الجزيري 💥🏹 الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى سيراميكا #ONTime_Sports pic.twitter.com/jTC4kDKI7Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 26, 2023

تشكيل الزمالك ضد بروكسي:

الحارس: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – حاتم سكر

الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيف فاروق جعفر

الهجوم: يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله

تغييرات بين الشوطين

خلال مباراتين من الـ 3 دفع الكولومبي بـ 4 تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني.

الأولى ضد سيراميكا وانتهت بالفوز 1-0 والحفاظ على هدف سيف الدين الجزيري المبكر.

والثانية ضد بروكسي وساهمت في قلب النتيجة بعد التأخر بنتيجة 2-1.

وبسؤاله عن التغييرات عقب مباراة سيراميكا أجاب قائلا: "أربعة تبديلات بين الشوطين ليس بسبب تقديم أداء سيء".

وشدد أوسوريو "كانت لدي وجهة نظر لرؤية أكبر عدد من اللاعبين خلال وقت كاف وليس خلال آخر 10 دقائق فقط، لذلك دفعت بأربعة لاعبين مرة واحدة مع بداية الشوط الثاني".

وواصل "روقا وشيكابالا قدموا مباراة رائعة، واستبدال المثلوثي بسبب الخوف من بطاقة صفراء ثانية".

البطاقة الصفراء

النقطة الخاصة بالمثلوثي تلمس واحدة من أسس المدرب وهي عدم تلقي البطاقات الصفراء في الشوط الأول.

المثلوثي حصل على بطاقة في الشوط الأول وخرج مع بداية الثاني أمام سيراميكا.

يضع المدرب الكولومبي قواعد مهمة إذ لديه تصريح سابق: "يجب أن نكون فريقا تنافسيا للغاية، وأن نستقبل أقل عدد من الكرات الثابتة ورجاءً: لا تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول".

وأوضح "إذا حدث ذلك سأبحث عن لاعب آخر لأنه من الصعب اللعب 11 ضد 11 فما بالك باللعب 10 ضد 11 لدي قواعد محددة في الفريق: لا ركل من الخلف، لا ضرب بالمرفق، لا للمشادات. لا أريد أخطاءً رخيصة، ولا بطاقات صفراء رخيصة".

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توظيف في مركز آخر

أبرز ما تتسم به فلسفة المدرب الكولومبي هو توظيف اللاعب بشكل مختلف في المكان الذي يرى بأنه سيؤدي فيه بشكل أفضل أمام خصم محدد وهو الأمر الذي جعله محط انتقادات شديدة حيث أنه نادرا ما تجده يثبت تشكيلة فريقه أو طريقة اللعب الرقمية.

بحسب تقرير لشبكة ESPN يفضل أوسوريو الاعتماد على اللاعبين خارج مراكزهم، في بعض الأوقات أشرك قلب دفاع في مركز الظهير من أجل زيادة التأمين الدفاعي وضمان وجود مدافع ثالث في الجهة العكسية خلال العرضيات.

في مباراة سيراميكا بدأ شيكابالا في خط الوسط، فقال المدرب البالغ 61 عاما في المؤتمر عقب نهاية اللقاء: "شيكابالا فاجئني بأداء جيد في المركز الذي وضعته فيه، وكان ينقل الفريق بصورة رائعة من الدفاع إلى الهجوم".

وأمام بروكسي تواجد حمزة المثلوثي في خط الوسط بل وسجل هدفه الأول بقميص الزمالك في مباراته رقم 86 بجميع المسابقات.

فأوضح أوسوريو عن مشاركة حمزة المثلوثي في وسط الملعب خلال مباراة بروكسي قائلا: "تدربنا في الأيام الماضية على طريقة اللعب في مباراة اليوم وأحيانا ليفربول يستخدم ترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب ونفس الأمر مع مانشستر سيتي الذي يستخدم كايل ووكر وجون ستونز في وسط الملعب أيضا".

وأكد "طريقة اللعب اتبعتها اليوم يعتمد عليها أكثر من فريق، وليست خاصة بالمنافس الذي واجهناه، وأحيانا يستطيع اللاعب المشاركة في أكثر من مركز".

وأخيرا قال "كل اللاعبين سيحصلون على فرصة في الفترة المقبلة لنقيم مستواهم بشكل أكبر".

فكم لاعبا من قائمة الزمالك الحالية سيحصل على فرصة المشاركة تحت قيادة المدرب الكولومبي بنهاية الموسم الجاري؟