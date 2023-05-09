تقارير: الترجي يدخل لقاء الأهلي بدون 5 من لاعبيه

قد تشهد قائمة الترجي التونسي لمباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 5 غيابات.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في لقاء الذهاب يوم الجمعة المقبل.

وأشارت تقارير تونسية إلى أن الترجي سيفتقد كل من معز بن شريفية وهاني عمامو وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي ورياض بن عياد بسبب الإصابة.

علما بأن بن شريفية يسابق الزمن من أجل اللحاق بالمباراة بعدما أصيب خلال عمليات الإحماء قبل مباراة الإفريقي بالدوري التونسي.

وشارك بدلا منه صدقي الدبشي الحارس البديل ولعب المباراة كاملة.

فيما تحوم الشكوك حول جاهزية الأردني محمد أبو زريق للمشاركة في اللقاء بعدما شارك في التدريبات الجماعية لأول مرة بعد الشفاء من الإصابة.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة الترجي واتحاد تطاوين وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وكان من المقرر أن يلعب الترجي ضد اتحاد تطاوين يوم الأربعاء 10 مايو ضمن الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وبحسب إذاعة "موازييك" فإن الاتحاد التونسي قرر تأجيل مباراة الترجي واتحاد تطاوين إلى موعد لاحق لتمكين الترجي من الاستعداد لمواجهتي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 12 مايو في ملعب رادس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.