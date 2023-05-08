على خلفية أحداث مباراة الشبيبة.. حبس 31 من جمهور الترجي

قررت المحكمة التونسية الإبتدائية حبس 31 فرد من جمهور الترجي على خلفية أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل.

وكشفت صحيفة "الصباح" التونسية نقلا عن عمر حنين المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية أن بعد القبض على 66 من المتورطين في أحداث الشغب قررت المحكمة حبس 31 وإطلاق سراح الباقي والبالغ عددهم 35.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأفعال التي حدثت في المباراة على درجة عالية من الخطورة.

ووجهت النيابة العامة التونسية تهم حيازة مواد مخدرة وحمل سلاح أبيض وتزوير تذاكر الدخول.

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكانت أحداث شغب قد حدثت في مدرجات الترجي مع قوات الأمن خلال مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت أحداث الشغب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني لما يقرب من نصف ساعة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل فريق الترجي لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وكشف موقع Foot 24 التونسي أن وزارة الداخلية قررت منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما بداية من الأحد 30 أبريل.

ويأتي قرار الداخلية التونسية بسبب أحداث الشغب من مواجهة الترجي على ملعب رادس.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم 12 مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.