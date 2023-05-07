ليفربول يترقب.. هدية جديدة من وست هام بالفوز على مانشستر يونايتد

الأحد، 07 مايو 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

وست هام

تلقى ليفربول دفعة جديدة في السباق الصعب للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بخسارة مانشستر يونايتد على يد مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سعيد بنرحمة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وبذلك أنهى ديفيد مويس مدرب وست هام ومدرب مانشستر يونايتد السابق، سلسلة 10 مباريات متتالية بلا فوز أمام الشياطين الحمر.

أخبار متعلقة:
أوسيمين يهدر ويسجل في فوز نابولي على فيورنتينا بمشاركة متأخرة من مرموش.. بوروسيا دورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية ويواصل مطاردة بايرن هدية لـ يونايتد وليفربول.. رغم طوفان هجمات نيوكاسل أرسنال يهزمه بثنائية لقبان لأجل التعادل التاريخي.. سلتيك يحسم الدوري الاسكتلندي قبل 4 جولات من نهايته

محاولات ولكن

سدد ماركوس راشفورد في الدقيقة 3 من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 8 سدد برونو فيرنانديز على حدود المنطقة بجوار القائم.

وسدد أنتوني في الدقيقة 10 لتمر الكرة بعيدا عن المرمى، فيما صنع كرة لكريستيان إريكسن في الدقيقة 15 ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.

وسدد ماركوس راشفورد في الدقيقة 17 من خارج المنطقة لترتطم الكرة بالقائم.

الهدف أتى في الدقيقة 27 عكس هذا التيار، بتسديدة من سعيد بنرحمة أفلتت من بين يدي دافيد دي خيا لتسكن الشباك.

وحاول أنتوني في الدقيقة 32 بتسديدة أخرى اصطدمت بالقائم، فيما عاود راشفورد المحاولة في الدقيقة 39 لتمر الكرة خارج الملعب.

الصراع يشتعل

سجل وست هام هدفا ثانيا بتوقيع ميكايل أنطونيو، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة.

وفي الدقيقة 57 أتى أنتوني مارسيال بدلا من فاوت فيجورست في صفوف مانشستر.

وسجل وست هام مرة أخرى برأسية من توماس سوتشيك، ولكن تم إلغاء الهدف في الدقيقة 74 بداعي التسلل.

وحل مارسيل سابيتزر وجادون سانشو بدلا من أنتوني وإريكسن في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 88 أتى فريد بدلا من تيريل مالاسيا، ولكن دون جدوى لمحاولات الشياطين الحمر في الدقائق الأخيرة.

بذلك يشعل صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراة أكثر.

أما وست هام فقد رفع رصيده إلى 37 نقطة ليبتعد عن مناطق الهبوط بفارق 7 نقاط.

وست هام يونايتد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد هدية لـ يونايتد وليفربول.. رغم طوفان هجمات نيوكاسل أرسنال يهزمه بثنائية تشكيل مانشستر يونايتد – فيجوريست يقود الهجوم أمام وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(2) أرسنال.. فوز المدفعجية تشكيل أرسنال - تشبثا بالأمل الأخير.. رباعي هجوم الجانرز في مواجهة نيوكاسل تين هاج: يونايتد يظهر بشكل جيد للغاية بالنظر لجدول المباريات المضغوط جاكبو: محظوظون لوجود صلاح في ليفربول كريستال بالاس يتوعد مشجعه الذي عامل سون بعنصرية
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا يتأهل في كأس مصر بخماسية أمام دكرنس 2 دقيقة | الكرة المصرية
ليفربول يترقب.. هدية جديدة من وست هام بالفوز على مانشستر يونايتد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة الأهلي.. معز بن شريفية يغيب عن خسارة الترجي أمام الإفريقي للإصابة ساعة | الكرة الإفريقية
لمواجهة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن قائمه فريقه ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه ساعة | كرة يد
منافس الأهلي - على يد الإفريقي.. الترجي ينال خسارته الثانية على التوالي في الدوري التونسي ساعة | الكرة الإفريقية
مواجهة عائلية.. مباراة ميمي عبد الرازق الأولى في الدوري ضد نجله 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها