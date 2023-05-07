ليفربول يترقب.. هدية جديدة من وست هام بالفوز على مانشستر يونايتد

تلقى ليفربول دفعة جديدة في السباق الصعب للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بخسارة مانشستر يونايتد على يد مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل سعيد بنرحمة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وبذلك أنهى ديفيد مويس مدرب وست هام ومدرب مانشستر يونايتد السابق، سلسلة 10 مباريات متتالية بلا فوز أمام الشياطين الحمر.

محاولات ولكن

سدد ماركوس راشفورد في الدقيقة 3 من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 8 سدد برونو فيرنانديز على حدود المنطقة بجوار القائم.

وسدد أنتوني في الدقيقة 10 لتمر الكرة بعيدا عن المرمى، فيما صنع كرة لكريستيان إريكسن في الدقيقة 15 ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.

وسدد ماركوس راشفورد في الدقيقة 17 من خارج المنطقة لترتطم الكرة بالقائم.

الهدف أتى في الدقيقة 27 عكس هذا التيار، بتسديدة من سعيد بنرحمة أفلتت من بين يدي دافيد دي خيا لتسكن الشباك.

وحاول أنتوني في الدقيقة 32 بتسديدة أخرى اصطدمت بالقائم، فيما عاود راشفورد المحاولة في الدقيقة 39 لتمر الكرة خارج الملعب.

الصراع يشتعل

سجل وست هام هدفا ثانيا بتوقيع ميكايل أنطونيو، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة.

وفي الدقيقة 57 أتى أنتوني مارسيال بدلا من فاوت فيجورست في صفوف مانشستر.

وسجل وست هام مرة أخرى برأسية من توماس سوتشيك، ولكن تم إلغاء الهدف في الدقيقة 74 بداعي التسلل.

وحل مارسيل سابيتزر وجادون سانشو بدلا من أنتوني وإريكسن في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 88 أتى فريد بدلا من تيريل مالاسيا، ولكن دون جدوى لمحاولات الشياطين الحمر في الدقائق الأخيرة.

بذلك يشعل صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراة أكثر.

أما وست هام فقد رفع رصيده إلى 37 نقطة ليبتعد عن مناطق الهبوط بفارق 7 نقاط.