قبل مواجهة الأهلي.. معز بن شريفية يغيب عن خسارة الترجي أمام الإفريقي للإصابة

تعرض معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي للإصابة قبل مباراة فريقه أمام الإفريقي التونسي.

وخسر الترجي على يد مضيفه الإفريقي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة لمجموعة البطولة في الدوري التونسي.

وخلال عمليات الإحماء قبل المباراة تعرض معز بن شريفية للإصابة.

وشارك بدلا منه صدقي الدبشي الحارس البديل ولعب المباراة كاملة.

ويلعب الترجي ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد رادس.

مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 12 مايو في ملعب رادس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.