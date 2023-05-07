منافس الأهلي - على يد الإفريقي.. الترجي ينال خسارته الثانية على التوالي في الدوري التونسي

الأحد، 07 مايو 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

خسر الترجي على يد مضيفه الإفريقي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة لمجموعة البطولة في الدوري التونسي.

سجل حمدي لعبيدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

وخسر الترجي الجولة الماضية على يد الصفاقسي الذي يدربه حسام البدري مدرب الأهلي السابق، بنفس النتيجة 1-0.

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ويحتل الترجي المركز الرابع برصيد 11 نقطة بعد هذه الخسارة، بفارق 7 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر.

وشهدت قائمة الترجي التونسي لمباراة الإفريقي بالدوري المحلي 6 غيابات، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب هاني عمامو وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي ومحمد أبو زريق ورياض بن عياد بسبب الإصابة، بينما تغيب معتز الزدام بسبب الإيقاف.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة الترجي واتحاد تطاوين وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وكان من المقرر أن يلعب الترجي ضد اتحاد تطاوين يوم الأربعاء 10 مايو ضمن الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وبحسب إذاعة "موازييك" فإن الاتحاد التونسي قرر تأجيل مباراة الترجي واتحاد تطاوين إلى موعد لاحق لتمكين الترجي من الاستعداد لمواجهتي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 12 مايو في ملعب رادس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

الترجي منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا الدوري التونسي
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