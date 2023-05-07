6 غيابات بصفوف الترجي في الاختبار الأخير قبل لقاء الأهلي

الأحد، 07 مايو 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

لاعبو الترجي بعد هدف الزمالك الأول

تشهد قائمة الترجي التونسي لمباراة الإفريقي بالدوري المحلي 6 غيابات، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي ضد الإفريقي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي يوم الأحد، في الاختبار الأخير قبل لقاء الأهلي الجمعة المقبل.

ويغيب عن الترجي في لقاء الإفريقي، كل من هاني عمامو وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي ومحمد أبو زريق ورياض بن عياد بسبب الإصابة.

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فيما يغيب معتز الزدام بسبب الإيقاف.

فيما تشهد المباراة عودة محمد علي بن رمضان لصفوف الترجي بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث.

بعد لقاء الإفريقي سيبدأ الترجي الاستعداد لمواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة الترجي واتحاد تطاوين وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وكان من المقرر أن يلعب الترجي ضد اتحاد تطاوين يوم الأربعاء 10 مايو ضمن الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وبحسب إذاعة "موازييك" فإن الاتحاد التونسي قرر تأجيل مباراة الترجي واتحاد تطاوين إلى موعد لاحق لتمكين الترجي من الاستعداد لمواجهتي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 12 مايو في ملعب رادس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

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