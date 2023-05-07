بعد شغب جماهير الترجي - السلطات التونسية تضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة

وضعت سلطات الأمن التونسية خارطة الطريق للخروج من أزمة الشغب في الملاعب، والتي ظهرت بقوة في مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وذكرت الداخلية التونسية في بيان نشرته الصحف المحلية أن كمال الفقي وزير الداخلية استقبل وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم ومحمد العربي رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بمقر وزارة الداخلية.

وقد وقع التطرق خلال هذا الاجتماع إلى العديد من النقاط منها:

- السبل الكفيلة والمتاحة للحد من ظاهرة العنف في الملاعب وإعطاء المباريات الرياضية الطابع الاحتفالي.

- اتباع التجارب الأجنبية الناجحة في معالجة ظاهرة العنف في الملاعب.

- إمكانية التعويل على أعوان حراسة الملاعب (les stadiers) بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية، مع استعداد وزارة الداخلية لتمكينهم من التكوين اللازم.

- التسريع في اعتماد التذاكر الالكترونية وذلك بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية.

- إنشاء لجنة مشتركة بين قيادات وزارة الداخلية واتحاد الكرة والرابطة لحسن الإستعداد للموسم الرياضي المقبل مع مراجعة اللائحة التأديبية بشكل يتلاءم مع الواقع ويتناسب معه.

وكانت أحداث شغب قد حدثت في مدرجات الترجي مع قوات الأمن خلال مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت أحداث الشغب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني لما يقرب من نصف ساعة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل فريق الترجي لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وكشف موقع Foot 24 التونسي أن وزارة الداخلية قررت منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما بداية من الأحد 30 أبريل.

ويأتي قرار الداخلية التونسية بسبب أحداث الشغب من مواجهة الترجي على ملعب رادس.

واستقبل نفس الملعب مواجهة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والإفريقي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.